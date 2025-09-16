فراز امامعلی صدتایی شد
رکورد 100 بازی برای بازیکن باتجربه پیکان
فراز امامعلی، بازیکن باتجربه پیکان، در هفته سوم لیگ برتر برای صدمین بار پیراهن تیم بزرگسالان پیکان را به تن کرد و به این رکورد ارزشمند رسید.
به گزارش ایلنا، فراز امامعلی که سالها در تیمهای مختلف رده سنی پیکان بازی کرده و یکی از بازیکنان با تجربه این باشگاه است، در هفته سوم لیگ برتر برای صدمین بار در تیم بزرگسالان پیکان به میدان رفت.
امامعلی پس از چند سال دوری از تیم بزرگسالان، در ابتدای فصل جاری دوباره به پیکان برگشت و در مسابقه اخیر مقابل شمسآذر قزوین این رکورد را ثبت کرد.
به همین مناسبت، باشگاه پیکان در حاشیه تمرین روز دوشنبه مراسم کوتاهی برگزار کرد و اعضای تیم با اهدای پیراهن شماره 100 از فراز امامعلی تقدیر کردند.
این بازیکن با تجربه همواره نقش مهمی در تیم داشته و حضورش در زمین به دیگر بازیکنان آرامش و انگیزه میدهد. ثبت این رکورد نشاندهنده تعهد و سابقه طولانی او در باشگاه پیکان است و به هواداران یادآوری میکند که حضور بازیکنان باتجربه چقدر میتواند برای تیم ارزشمند باشد.