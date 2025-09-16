خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراز امامعلی صدتایی شد

رکورد 100 بازی برای بازیکن باتجربه پیکان

رکورد 100 بازی برای بازیکن باتجربه پیکان
کد خبر : 1687077
لینک کوتاه کپی شد.

فراز امامعلی، بازیکن باتجربه پیکان، در هفته سوم لیگ برتر برای صدمین بار پیراهن تیم بزرگسالان پیکان را به تن کرد و به این رکورد ارزشمند رسید.

به گزارش ایلنا، فراز امامعلی که سال‌ها در تیم‌های مختلف رده سنی پیکان بازی کرده و یکی از بازیکنان با تجربه این باشگاه است، در هفته سوم لیگ برتر برای صدمین بار در تیم بزرگسالان پیکان به میدان رفت.

امامعلی پس از چند سال دوری از تیم بزرگسالان، در ابتدای فصل جاری دوباره به پیکان برگشت و در مسابقه اخیر مقابل شمس‌آذر قزوین این رکورد را ثبت کرد.

به همین مناسبت، باشگاه پیکان در حاشیه تمرین روز دوشنبه مراسم کوتاهی برگزار کرد و اعضای تیم با اهدای پیراهن شماره 100 از فراز امامعلی تقدیر کردند.رکورد 100 بازی برای بازیکن باتجربه پیکان

این بازیکن با تجربه همواره نقش مهمی در تیم داشته و حضورش در زمین به دیگر بازیکنان آرامش و انگیزه می‌دهد. ثبت این رکورد نشان‌دهنده تعهد و سابقه طولانی او در باشگاه پیکان است و به هواداران یادآوری می‌کند که حضور بازیکنان باتجربه چقدر می‌تواند برای تیم ارزشمند باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی