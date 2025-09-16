به گزارش ایلنا، در وزن 65 کیلوگرم رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه 13 بر صفر اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه 12 بر 1 ریل وودس از آمریکا را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

عموزاد در این مرحله با نتیجه 6 بر 5 سوجیت از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه 5 بر صفر پیمان بیابانی کشتی گیر ایرانی الاصل از کانادا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت.

وی در این دیدار با نتیجه 10 بر صفر کوتارو کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن را در یک تایم شکست داد و با انتقام شکست پاریس به مدال طلا دست یافت.



