استقلال برای موفقیت متحد است
چشمی: نباید با توقعات غیرمنطقی به تیم فشار آورد
کاپیتان استقلال در نشست خبری پیش از دیدار با الوصل تأکید کرد که این تیم به زمان نیاز دارد تا به هماهنگی کامل برسد.
به گزارش ایلنا، روزبه چشمی، کاپیتان استقلال در نشست خبری پیش از دیدار حساس تیمش مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا، درباره شرایط تیم و انتظارات هواداران توضیح داد.
او در ابتدای صحبتهایش اظهار داشت:«همانطور که سرمربیمان هم اشاره کرد، الوصل نهتنها در گروه ما بلکه در کل سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا از تیمهای قدرتمند محسوب میشود. آنها در تمام خطوط، از خط دفاع گرفته تا حمله، بازیکنان باکیفیتی دارند و حتی روی نیمکت هم گزینههای مناسبی در اختیار مربی خود دارند. ما آگاه هستیم که با تیمی سرسخت و پرمهره روبهرو خواهیم شد.»
چشمی ادامه داد:«در این چند روز تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتهایم و کادر فنی تمام نکات لازم درباره حریف را در اختیار ما قرار داده است. میدانیم مسابقه دشواری در انتظارمان است، اما ما استقلال هستیم؛ آمادهایم نمایشی قدرتمند و پرانرژی ارائه کنیم و امیدواریم با شایستگی سه امتیاز را به دست آوریم.»
او درباره بحث قهرمانی توضیح داد:«فوتبال رشتهای است که نمیتوان در آن خیلی از پیش اهداف بلندمدت تعیین کرد. ابتدا باید تمام تمرکزمان بر بازی فردا باشد و بعد به فکر عبور از مرحله گروهی بیفتیم. آینده را باید گامبهگام پیش رفت و نباید زودتر از موعد وارد فضای خیالپردازانه شد.»
کاپیتان استقلال همچنین به شرایط بازیکنان تازهوارد اشاره کرد و گفت:«همانطور که سرمربی توضیح داد، تازهواردها تنها دو سه جلسه کنار تیم تمرین داشتهاند. باید واقعبین باشیم و توقع غیرمنطقی از آنها نداشته باشیم. بدون شک بازیکنان ارزشمندی به تیم اضافه شدهاند و جوانان خوبی هم در اختیار داریم، اما منطق حکم میکند برای رسیدن به هماهنگی و آمادگی کامل نیازمند زمان هستیم؛ چه از نظر بدنی و چه از لحاظ تاکتیکی.»
او درباره فشار روانی ناشی از صحبت مداوم در خصوص قهرمانی تأکید کرد:«صحبت مداوم درباره قهرمانی در آسیا یا لیگ داخلی میتواند بار روانی سنگینی بر بازیکنان، بهخصوص تازهواردها و جوانترها، وارد کند. ابتدا باید به بازیکنان خارجی یاری رساند تا با شرایط کشور و محیط جدید سازگار شوند. اینکه مدام بگوییم باید در هر تورنمنتی قهرمان شویم، روش درستی نیست و نتیجهای جز افزایش فشار ندارد.»
چشمی افزود:«البته هدف همه ما رسیدن به قهرمانی است و این موضوع ارزشمندی است، اما پرداختن زودهنگام به آن فشار بیمورد ایجاد میکند و مانع از هماهنگی سریعتر تیم میشود. در حال حاضر باید فضای آرامتری برای بازیکنان تازهوارد فراهم کنیم. با این وجود، قول میدهم ما بهعنوان یک گروه متحد برای موفقیت استقلال تلاش خواهیم کرد. هدفمان گرفتن امتیاز و سربلندی تیم است و در این راه نیاز داریم که همگی دستبهدست هم دهیم و فشارهای اضافی را از روی یکدیگر برداریم.»
کاپیتان استقلال در پایان خاطرنشان کرد:«استقلال بیتردید یکی از تیمهای بزرگ ایران و آسیاست، اما نمیتوانیم در این مقطع بگوییم بهترین تیم مسابقات هستیم. رسیدن به چنین جایگاهی زمان میخواهد. مطمئناً به احترام نام استقلال و هواداران برای موفقیت در تمام رقابتها تلاش میکنیم، اما باید با دیدی منطقی حرکت کنیم و با توقعات غیرمنطقی تیم را تحت فشار نگذاریم. این رویکرد در نهایت بیشترین سود را برای ما به همراه خواهد داشت.»