به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پیش از دیدار حساس تیمش مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا، درباره شرایط تیم و حریف صحبت کرد.

او در ابتدای اظهاراتش گفت:«این نخستین بازی ما در این گروه است و از دید من مقابل سخت‌ترین حریف گروه قرار می‌گیریم. الوصل تیمی پرمهره و باکیفیت است. آنها منابع مالی بیشتری نسبت به ما دارند و در نقل‌وانتقالات تابستانی نزدیک به ۲۵ میلیون دلار هزینه کرده‌اند.»

ساپینتو ادامه داد:«ما مسابقات زیادی از این تیم دیده‌ایم و می‌دانیم در تمام خطوط، چه دفاعی و چه هجومی، قدرت بالایی دارند. بیشترین خطر از سوی خط حمله آنهاست؛ مهاجمان و بال‌هایشان مانند جورجینیو، فابیو لیما، شماره ۱۰ و کاپیتان‌شان صالح در سمت چپ بازیکنانی هستند که باید خیلی مراقبشان باشیم.»

سرمربی استقلال با اشاره به تجربه حریف افزود:«الوصل بازیکنان باتجربه‌ای دارد. مدافع راست پرتغالی‌شان یکی از مهره‌های کلیدی است و می‌تواند تأثیرگذار ظاهر شود. همچنین سرمربی این تیم، لوئیس کاسترو، مربی بزرگی است که افتخارات زیادی کسب کرده. رابطه شخصی خوبی با او دارم اما فردا روی زمین مقابل هم قرار خواهیم گرفت. امیدوارم هر دو تیم به مرحله بعد برسیم، اما فعلاً تمرکز من روی تقابل فردا با تیم اوست.»

ساپینتو درباره شانس استقلال برای کسب سومین ستاره آسیایی توضیح داد:«اهل سخنرانی طولانی نیستم. هدف ما مشخص است؛ باید از این گروه صعود کنیم. تمام تلاش‌مان را به کار می‌گیریم تا به مرحله بعد برسیم.»

او در خصوص شرایط استقلال و بازیکنان جدید گفت:«امسال چند بازیکن تازه به جمع ما اضافه شدند. بیشترشان به دلیل حضور در تیم‌های ملی دیرتر به ما ملحق شدند و نهایتاً دو سه جلسه کنار هم تمرین کرده‌ایم. این زمان برای ساختن تیمی کامل کافی نیست، اما مطمئنم رفته‌رفته به تیم قدرتمندی تبدیل خواهیم شد.»

سرمربی استقلال ادامه داد:«اگر دست خودم بود، ترجیح می‌دادم یک ماه و نیم دیرتر با الوصل بازی کنیم چون مطمئنم در مسابقه دوم شرایط‌مان بهتر خواهد شد. با این حال هیچ توجیهی وجود ندارد؛ فردا برای پیروزی می‌جنگیم. بازیکنان باتجربه ما سال‌هاست کنار هم هستند و نباید فشار غیرمنصفانه‌ای روی بازیکنان جدید بگذاریم. آنها کیفیت لازم را دارند و در آینده نزدیک ارزش خود را نشان می‌دهند.»

او در ادامه گفت:«بازیکنان بزرگ اگر تنها در ۸۰ درصد از شرایط مطلوب باشند نمی‌توانند انتظارات تاکتیکی ما را اجرا کنند. نمونه‌اش نیمار است که به دلیل همین مسائل مدتی از تیم ملی برزیل دور ماند. استعداد کافی نیست، آمادگی بدنی عامل اصلی موفقیت در سطح بالا است. برخی نفرات ما مدتی بدون تیم بودند و به صورت فردی تمرین می‌کردند و طبیعی است که تمرین شخصی با کار گروهی تفاوت دارد.»

ساپینتو تأکید کرد:«اکنون بازیکنان ما حدود ۷۰ درصد آماده هستند و تا ماه می فرصت دارند به صددرصد برسند. بازی کردن است که آنها را به شرایط ایده‌آل می‌رساند. بیشترشان آماده کمک به تیم هستند اما شاید هنوز نتوانند ۹۰ دقیقه کامل بازی کنند. در دیدار فردا از چند مهره جدید استفاده خواهیم کرد و هواداران باید بدانند تیم همچنان در حال آماده‌سازی است.»

او در پایان خاطرنشان کرد:«امروز تیمی رقابتی داریم. اگر در گذشته هم‌سطح پرسپولیس، سپاهان یا تراکتور نبودیم، حالا شرایطی داریم که می‌توانیم مقابل آنها بجنگیم. مطمئنم وقتی همه بازیکنان به آمادگی کامل برسند و هماهنگی به بالاترین حد خود برسد، استقلال به تیمی قدرتمند بدل خواهد شد. باید صبور بود؛ هنوز در مسیر تکامل قرار داریم اما با تلاش و زمان به جایگاهی که شایسته‌اش هستیم خواهیم رسید.»

