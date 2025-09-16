ترکیب شباب الاهلی امارات مقابل تراکتور/ بدون سردار آزمون و با دو ایرانی
ترکیب شباب الاهلی امارات مقابل تراکتور مشخص شد.
به گزارش ایلنا، تراکتور ایران امشب در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا به مصاف شباب الاهلی امارات خواهد رفت. این دیدار از ساعت 19:30 در ورزشگاه راشد دبی برگزار میشود و انتظار میرود یکی از دیدارهای حساس هفته باشد. تیم شباب الاهلی در این بازی از دو بازیکن ایرانی در ترکیب اصلی و یک نفر روی نیمکت بهره میبرد و به علت آسیب دیدگی سردار آزمون، این بازیکن در فهرست تیم قرار ندارد.
سعید عزتاللهی، هافبک ایرانی شباب الاهلی، در دو مسابقه از سه بازی فصل جاری لیگ برتر امارات به میدان رفته و نقش موثری در ترکیب قهرمان این کشور ایفا کرده است. او امشب نیز یکی از نفرات اصلی برای بازی مقابل تراکتور خواهد بود. عزتاللهی که در فصل گذشته تجربه انجام 9 بازی در لیگ قهرمانان آسیا را داشت و یک گل در این رقابتها به ثمر رساند، به دنبال ارائه بهترین عملکرد خود برابر تراکتور ایران است.
تراکتور هم با انگیزه بالا و تمرکز روی تاکتیکهای خود به دنبال کسب پیروزی در اولین دیدار دور گروهی است تا روند موفقیت خود در لیگ نخبگان آسیا را آغاز کند. انتظار میرود بازی پرهیجان و فشردهای میان دو تیم شکل گیرد و هر دو تیم با تمرکز بر قدرت هجومی و دفاعی خود تلاش کنند تا سه امتیاز حساس این دیدار را از آن خود کنند. شرایط فیزیکی و آمادگی بازیکنان کلیدی میتواند نقش تعیینکنندهای در نتیجه بازی داشته باشد و هواداران دو تیم با علاقه فراوان این دیدار را دنبال خواهند کرد.
اما اتفاق غیرمنتظره در ترکیب شباب الاهلی، حضور مرصاد سیفی در جمع 11 نفر اصلی است؛ مدافع چپ ایرانی که اخیرا به این باشگاه اماراتی پیوست و علیرغم اینکه امشب برای نخستین بار در فهرست قرار گرفته، اما در ترکیب ابتدایی برابر تراکتور دیده میشود.
مرصاد سیفی پیش از این فقط در یک مسابقه تدارکاتی شباب الاهلی مقابل الاتفاق امارات به میدان رفته و یک گل به ثمر رسانده و یک پنالتی گرفته بود که حالا فرصت انجام نخستین بازی رسمی را برابر تراکتور به دست آورده است.
رضا غندیپور، دیگر بازیکن ایرانی شباب الاهلی نیز که در فصل جاری فقط دو بار بهعنوان یار جانشین در لیگ برتر امارات مقابل الظفره و الوحده به میدان رفته هم روی نیمکت دیده میشود.