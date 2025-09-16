بوریرام 2 - جوهور دارالتعظیم 1 ؛ کامبک سرمربی پرسپولیسی در لیگ نخبگان

به گزارش ایلنا، دور گروهی رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در شرق این قاره امروز با ۴ دیدار آغاز شد.

در نخستین دیدار ملبورن سیتی استرالیا در خانه به مصاف سانفرس هیروشیما ژاپن رفت که در پایان این بازی تیم ژاپنی با گل‌های جونیور و ناکاجیما موفق شد میزبان خود را با نتیجه ۲ بر صفر شکست بدهد و ۳ امتیاز ارزشمند خارج از خانه را در نخستین گام به دست بیاورد.

از ساعت ۱۳:۳۰ دو بازی به صورت همزمان برگزار شد. گانگوان کره جنوبی در حالی در خانه مقابل شانگهای شنهوا چین قرار گرفت که با گل‌های چول هونگ و گو بو چول موفق شد حریف خود را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد. تک گل شانگهای را تکسیرا به ثمر رساند. در دیگر بازی نیز ماشیدا ژاپن در خانه مقابل اف‌سی سئول کره‌جنوبی قرار گرفت که در پایان بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت .

در آخرین بازی امروز نیز از ساعت ۱۵:۴۵ شاگردان اوسمار ویرا در بوریرام تایلند در ورزشگاهی خانگی خود به مصاف جوهور دارالتعظیم مالزی رفتند و در شرایطی که با نتیجه یک بر صفر عقب بودند با گل‌های موئنتا و زولج موفق شدند حریف را ۲ بر یک شکست دهند.

