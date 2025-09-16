خبرگزاری کار ایران
ترکیب تراکتور مقابل شباب‌الاهلی
کد خبر : 1687059
ترکیب تراکتور مقابل شباب‌الاهلی مشخص شد.

به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای تراکتور و شباب‌الاهلی در حالی برگزار خواهد شد که در این بازی حساس علیرضا بیرانوند به قفس توری تیمش بازگشته و اسکوچیچ این دروازه‌بان را به عنوان گلر شماره یک استفاده کرده است.

در این بازی حساس، خط دفاعی تراکتور تغییری نداشته اما در خط میانی مهدی شیری جایگزین تیبور هلیلوویچ شده است. همچنین مهدی ترابی امروز بازی نخواهد کرد و تومیسلاو اشتراکالی به جای او بازی خواهد کرد.  

در خط حمله زوج اشتراکالی و دروژدک بازی خواهند کرد که برای اولین بار این دو در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

ترکیب به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند
دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکس سدلار، محمد نادری
ایگور پوستونسکی، مهدی شیری
مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده
تومیسلاو اشتراکالی، دوماگوی دروژدک

 

