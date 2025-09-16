شیوه تسهیم درآمد تبلیغات محیطی فوتبال مشخص شد
اکبر شکاری نحوه توزیع درآمد تبلیغات محیطی فوتبال را تشریح کرد و سهم باشگاهها و فدراسیون را مشخص کرد.
به گزارش ایلنا، اکبر شکاری در مورد شیوه تسهیم درآمد تبلیغات محیطی در فوتبال توضیحاتی ارائه کرد. او گفت به منظور روشنگری برای اهالی فوتبال، رسانهها و همه فوتبالدوستان لازم است توضیحات دقیق ارائه شود. درآمد تبلیغات محیطی سازمان لیگ طبق آئیننامه و مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال تسهیم میشود. شکاری افزود ۷۵ درصد این درآمد سهم باشگاههای لیگ برتر و لیگ دسته اول است. از این مقدار ۷۰ درصد به باشگاههای لیگ برتر تعلق دارد که ۳۵ درصد آن به طور مساوی بین همه تیمهای لیگ برتری تقسیم میشود و ۲۱ درصد دیگر بابت رتبهبندی جدول لیگ در پایان فصل است. همچنین ۵ درصد از درآمد سهم باشگاههای لیگ یک است که به طور مساوی بین آنها توزیع میشود.
خزانهدار سازمان لیگ در مورد اینکه تیمهای قهرمان لیگ برتر و جام حذفی درآمد بیشتری خواهند داشت گفت ۱۴ درصد درآمد تبلیغات محیطی به عنوان پاداش برای تیمهای اول تا سوم لیگ برتر و قهرمان جام حذفی در نظر گرفته شده است. وی افزود در طول فصل طبق روال قبلی از مدیران مالی باشگاهها دعوت به عمل میآید و به صورت حضوری گردش حسابهای فیمابین بررسی میشود و نحوه پرداخت از سهم تبلیغات محیطی و رقم مربوطه به آنها به طور شفاف اعلام میشود.
شکاری در پایان گفت ۲۵ درصد باقیمانده درآمد تبلیغات محیطی سهم فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، هیاتهای فوتبال دارای لیگ برتر و هیاتهای فوتبال استانهای غیربرخوردار است و این سهم نیز طبق مصوبه قانونی و شفاف بین آنها توزیع میشود.