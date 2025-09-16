شیوه تسهیم درآمد تبلیغات محیطی فوتبال مشخص شد

به گزارش ایلنا، اکبر شکاری در مورد شیوه تسهیم درآمد تبلیغات محیطی در فوتبال توضیحاتی ارائه کرد. او گفت به منظور روشنگری برای اهالی فوتبال، رسانه‌ها و همه فوتبال‌دوستان لازم است توضیحات دقیق ارائه شود. درآمد تبلیغات محیطی سازمان لیگ طبق آئین‌نامه و مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال تسهیم می‌شود. شکاری افزود ۷۵ درصد این درآمد سهم باشگاه‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول است. از این مقدار ۷۰ درصد به باشگاه‌های لیگ برتر تعلق دارد که ۳۵ درصد آن به طور مساوی بین همه تیم‌های لیگ برتری تقسیم می‌شود و ۲۱ درصد دیگر بابت رتبه‌بندی جدول لیگ در پایان فصل است. همچنین ۵ درصد از درآمد سهم باشگاه‌های لیگ یک است که به طور مساوی بین آنها توزیع می‌شود.

خزانه‌دار سازمان لیگ در مورد اینکه تیم‌های قهرمان لیگ برتر و جام حذفی درآمد بیشتری خواهند داشت گفت ۱۴ درصد درآمد تبلیغات محیطی به عنوان پاداش برای تیم‌های اول تا سوم لیگ برتر و قهرمان جام حذفی در نظر گرفته شده است. وی افزود در طول فصل طبق روال قبلی از مدیران مالی باشگاه‌ها دعوت به عمل می‌آید و به صورت حضوری گردش حساب‌های فی‌مابین بررسی می‌شود و نحوه پرداخت از سهم تبلیغات محیطی و رقم مربوطه به آنها به طور شفاف اعلام می‌شود.

شکاری در پایان گفت ۲۵ درصد باقیمانده درآمد تبلیغات محیطی سهم فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، هیات‌های فوتبال دارای لیگ برتر و هیات‌های فوتبال استان‌های غیربرخوردار است و این سهم نیز طبق مصوبه قانونی و شفاف بین آنها توزیع می‌شود.

انتهای پیام/