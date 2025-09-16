نگرانی پرسپولیس پیش از دیدار با چادرملو

به گزارش ایلنا، کادر فنی پرسپولیس پیش از دیدار هفته چهارم لیگ برتر با چادرملو با دغدغه‌های زیادی روبه‌رو است زیرا زمین چمن ورزشگاه تختی کیفیت بسیار پایینی دارد. زمینی که تیم‌های مختلف پیش از این در آن بازی کرده‌اند و بارها نسبت به شرایط آن گلایه کرده‌اند.

نگرانی اصلی این است که حضور بازیکنان کلیدی روی چنین چمنی می‌تواند خطر مصدومیت را به شکل جدی افزایش دهد و پرسپولیس در شرایطی قرار دارد که از دست دادن ستاره‌های خود را نمی‌تواند تحمل کند. همین موضوع باعث شده تمرکز کادر فنی بیش از روند بازی روی حفظ سلامت بازیکنان باشد و استراتژی تیم تحت تأثیر این شرایط قرار گیرد.

علاوه بر این کیفیت پایین زمین ممکن است شیوه بازی تیم را تغییر دهد و حتی هاشمیان را مجبور کند تاکتیک‌های خود را برای مقابله با شرایط جدید بازنگری کند. زمین سخت می‌تواند باعث افت سرعت بازی و ایجاد مشکلات در پاس‌کاری و کنترل توپ شود.

بازیکنان مجبور خواهند شد مراقب پا و زانوهای خود باشند و این مسئله فشار روانی زیادی روی آنها ایجاد می‌کند. پرسپولیس باید پیش از هر چیزی تمرکز خود را روی آماده‌سازی ذهنی و فیزیکی بازیکنان برای مقابله با زمین نامناسب معطوف کند تا بتواند در این دیدار حساس به نتیجه مطلوب دست یابد.

همین نکات باعث شده این بازی برای سرخپوشان بیش از یک مسابقه عادی اهمیت پیدا کند و کادر فنی با دقت و تمرکز بالایی شرایط تیم را مدیریت کند.

