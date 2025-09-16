قربانی: استقلال و پرسپولیس من را خواستند اما نتوانستند!
محمد قربانی، ستاره این روزهای الوحده در مورد شرایطش در فوتبال امارات صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، محمد قربانی یکی از پدیدههای لیگ ایران بود که بعد از بازی در نساجی، با اعتماد ژوزه مورایس در سپاهان چهره شد و سپس خیلی زود مسیر لژیونر شدن را پیش گرفت. او بعد از بازی برای اورنبورگ روسیه فصل پیش به ادنوک لیگ اضافه شد و پیراهن الوحده امارات را برتن کرد و حالا دومین فصلش با این تیم را رویایی شروع کرده است.
این هافبک ۲۴ساله شب گذشته در اولین بازی لیگ نخبگان آسیا در برتری دو بر یک الوحده برابر الاتحاد عربستان تیمش را همراهی میکرد و حالا گفتوگوی جذابی با خبرنگار ما در مورد شرایطش در امارات و البته پیشنهادات استقلال و پرسپولیس در تابستان داشته است.
* کمتر کسی تصور میکرد بتوانید الاتحاد عربستان را ببرید و یک بازی سخت و شاید دست نیافتنی برای شما تصور میشد.
اول از همه راجع به بازی باید بگویم که بازی خیلی خوبی بود و توانستیم یک نمایش خوب ارائه بدهیم. این برد خیلی میتواند در ادامه مسیر به ما کمک کند. الاتحاد یکی از قدرتهای خوب آسیا و جزو سه تیم برتر قاره است. به نظرم خیلی شرایط خوبی بود. متاسفانه گل اول را دریافت کردیم اما رفته رفته بازی را در دست گرفتیم و توانستیم یک نمایش خوب داشته باشیم و اولین برد را در لیگ نخبگان به دست بیاوریم. اگرچه تیمهایی مثل الاتحاد خود را برای قهرمانی آماده میکنند اما فکر میکنم تیم ما هم بتواند به مراحل بالای لیگ نخبگان صعود کند و برای قهرمانی در قاره بجنگیم.
*دو بازی اخیر دفاع وسط بازی کردی و البته یک نیمه بازی قبلی پست اصلی خودت بودی. شرایط چطور است؟
بله دو بازی قبلی دفاع وسط هم بای کرده بودم چون یکی از دفاع وسطها مصدوم بود و محبور شدیم تغییر سیستم بدهیم و خداراشکر آنچه که سرمربی تیم و باشگاه از من خواست را به نحو احسن انجام دادم. در بازیهای آینده هم اگر کادرفنی از من بخواهد در آن پست بازی خواهم کرد چون نیاز کادرفنی است ولی امیدوارم بیشتر در پست هافبک بازی کنم.
*بازی دوباره برای مورایس چطور است؟ تو در سپاهان با او همکاری داشتی ولی نیمه راه به روسیه رفتی اما به نظر میرسد مورایس کاملا به تو اعتقاد دارد و بازیکن محبوبش هستی.
بلاخره آقای مورایس جزو مربیهای برتر و شناخته شده در جهان هستند و من در دو سالی که در سپاهان با ایشان کار کردم مدیون ایشان بودم چون ایشان من را بازی دادند و جز جوانهایی بودم که توسط ایشان مورد اعتماد قرار گرفتم . این جا اما شرایط دیگری داریم و بازیکنان بزرگی با ما همتیمی هستند. امیدوارم بتوانم عملکرد خوبی داشته باشم و چیزهایی که ایشان از من میخواهند را انجام بدهم و فصل خوبی را کنار هم داشته باشیم.
*در بازیهای این فصل و حتی فصل گذشته الوحده شاهد یک آمار ویژه از تو بودیم. اینکه آمار پاس صحیح زیادی داری. درباره این موضوع توضیح میدهی؟
راجع به آمار باید بگویم، همیشه در گروه واتساپی تیم برای ما میگذارند که کدام بازیکن بیشترین پاس صحیح را داده است. این چیزی است که برای بازیکنان انگیره ایجاد میکند. من هر بازی 98 درصد پاس صحیح داشتهام و دوست دارم این روند را ادامه بدهم و پاسهای موثرتر بیشتری بدهم که به گل ختم بشود. این کار را در بازی الاتحاد هم چند بار انجام دادم اما متاسفانه به گل منجر نشد. امیدوارم در ادامه شرایط بهتر از این بشود.
محمد بحث حضور تو در استقلال و پرسپولیس زیاد بود. چه شد که به فوتبال ایران برنگشتی؟
بله من از استقلال و پرسپولیس پیشنهاد داشتم اما مبلغ رضایتنامه من بالا بود و فکر نمی کتنم که باشگاههای ایرانی بتوانند رضایت نامه من را بپردازند و قطعا بزرگترین مشکل همین بود.
* امیر قلعه نویی هم شاهد بازی تیمتان مقابل الاتحاد بود. او هم در تیم ملی به تو اعتماد دارد.
در تیم ملی هم خداراشکر که بعد از جام ملتهای آسیا، آقای قلعه نویی و کادرشان به من این اعتماد را داشتند که در تمام اردوها حاضر بودم. من هم سعی کردم با فوتبال و اخلاقم در زمین بهتریم عملکرد را داشته باشم چون برای آقای قلعه نویی پست 6 خیلی پست مهمی است و همیشه اولین ایرادات را به پست 6 میگیرند. من هم سعی کردم چیزهایی که میخواهند را انجام بدهم. امیدوارم بتوانیم بهترین عملکرد را در تیم ملی داشته باشیم و دل مردم ایران را شاد کنیم.
*اینکه تعداد زیادی از بازیکنان ایرانی در لیگ امارات هستند شرایط ویژهای را به وجود آورده است. حس و حالت از دیدن ایرانیها به عنوان رقیبت در امارات چیست؟
خیلی حس خوبی است که بازیکنان ایرانی در امارات زیاد هستند. وقتی با کلبا یا شباب الاهلی بازی میکنیم بازیکنان ایرانی را میبینم که با بعضی از آنها همتیمی بودم. این خیلی اتفاق خوبی است و من خیلی دوست دارم با اینجور تیمها بازی کنم که دوستهای خودم در تیم ملی یا باشگاهی را ببینم. علاوه بر آن این اتفاق یک حس رقابتی خوب هم ایجاد میکند و ما یک رقابت جذاب با هم داریم و از اینکه کنار یا مقابل هم بازی میکنیم لذت میبریم. برای همه بازیکنان ایرانی این لیگ و لیگهای خارجی دیگر آرزوی موفقیت میکنم.
*در آخر در مورد آمار ویژهات در الوحده صحبت کن.
دوتا بازی به آمار شکست ناپذیریام همراه با الوحده اضافه شده و حالا 24 بازی شد که من با الوحده باخت نداشتم و از این بابت خوشحالم. امیدوارم که روزهای خوبی پیش رویم باشد و هوادران ایرانی از عملکرد من در امارات و تیم ملی لذت ببرند.