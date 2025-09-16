به گزارش ایلنا، اد شیرن، خواننده مطرح انگلیسی، به‌عنوان جدیدترین چهره موسیقی معرفی شد که طرح آلبومش روی پیراهن بارسلونا در ال‌کلاسیکو ظاهر خواهد شد. این دیدار حساس روز ۲۶ اکتبر برگزار می‌شود و شیرن که به‌تازگی آلبوم جدید خود با نام «Play» را منتشر کرده، بخشی از همکاری بلندمدت بارسا با اسپاتیفای خواهد بود.

طبق اعلام رادیو مونت کارلو، لوگوی آلبوم «Play» در این مسابقه روی پیراهن بارسلونا درج می‌شود. شیرن دوازدهم سپتامبر این آلبوم را منتشر کرده و در حالیکه نهمین آلبوم استودیویی‌اش برای سال ۲۰۲۷ تأیید شده، حالا با حضور در ال‌کلاسیکو وارد دنیای فوتبال هم می‌شود.

این همکاری ویژه در حالی صورت می‌گیرد که اسپاتیفای علاوه بر قرارداد تبلیغاتی، حق نام‌گذاری ورزشگاه نوکمپ را نیز در اختیار دارد. البته استادیوم نوکمپ همچنان در حال بازسازی است و تاریخ دقیقی برای بازگشایی رسمی آن اعلام نشده است. بنابراین بارسلونا بازی خانگی برابر رئال مادرید را در ورزشگاه المپیک مونتژوئیک برگزار خواهد کرد.

بلوگرانا در این مسابقه به دنبال ثبت پنجمین پیروزی متوالی برابر رئال در همه رقابت‌ها هستند. شیرن که مالک بخشی از سهام باشگاه ایپسویچ تاون نیز هست، همواره علاقه خود را به فوتبال نشان داده و فصل گذشته دیدارهای تیم محبوبش در لیگ برتر و سپس در چمپیونشیپ را از نزدیک دنبال کرد.

انتهای پیام/