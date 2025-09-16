به گزارشایلنا، باشگاه کولورادو هیل‌استورم آمریکا اعلام کرد همکاری خود با ایمون زاید را به پایان رسانده است. این مربی لیبیایی–ایرلندی که در ایران با پیراهن پرسپولیس نامش جاودانه شد، پس از دوران بازیگری به مربیگری روی آورد و چند فصل در فوتبال ایالات متحده فعالیت داشت.

زاید بیش از هر چیز برای هواداران پرسپولیس به‌خاطر درخشش فراموش‌نشدنی‌اش در دربی به‌یادماندنی سال ۱۳۹۰ شناخته می‌شود؛ جایی که تنها در عرض ۱۰ دقیقه سه بار دروازه استقلال را باز کرد. این نمایش او را به یکی از محبوب‌ترین خارجی‌های تاریخ پرسپولیس تبدیل کرد.

باشگاه آمریکایی در پیامی با تشکر از ایمون زاید نوشت:"از مربی ایمون زاید به خاطر دوران فوق‌العاده و موفقیت‌آمیزش به عنوان سرمربی تیم Hailstorm تشکر می‌کنیم. در طول دوران تصدی‌اش از روز اول، مربی زاید به یکی از بهترین مدیران جوان فوتبال و مدیران فنی کشور تبدیل شده است. برای مربی زاید در تلاش‌های بعدی‌اش که به نقشی متفاوت روی می‌آورد و در دوران حرفه‌ای طولانی مدت مورد انتظارش، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، به دستاوردهای بزرگی دست می‌یابد، آرزوی موفقیت مطلق داریم."

همچنین ایمون زاید در نامه خداحافظی خود نوشت:«برای همیشه قدردان خانواده کاتُفسکی، به‌ویژه جف و کیسی کاتُفسکی هستم که از همان روز نخست به من ایمان داشتند و فرصت فوق‌العاده‌ای دادند تا در سال نخست باشگاه در ۲۰۲۲، به‌عنوان اولین سرمربی و مدیر ورزشی کولورادو هیل‌استورم خدمت کنم. با خاطراتی ماندگار اینجا را ترک می‌کنم و واقعاً خوش‌شانس بودم که توانستم تیم‌های فوق‌العاده‌ای را در این سال‌ها هدایت کنم.

از نخستین بازی‌مان در ۶ آوریل ۲۰۲۲ و پیروزی مقابل کلرادو سوئیچ‌بکس گرفته تا برد فراموش‌نشدنی مقابل رئال سالت‌لیک در جام حذفی آمریکا در برابر ۱۹ هزار تماشاگر... تا اولین بازی پلی‌آف خانگی باشگاه و رسیدن به نیمه‌نهایی در سال ۲۰۲۳... و البته آن لحظه جادویی در سال ۲۰۲۴ که نخستین جام تاریخ باشگاه را با فتح جام "یاگرمایستر کاپ" بالای سر بردیم و در پایان فصل هم به رتبه دوم لیگ یک آمریکا رسیدیم.

اما بالاتر از همه این‌ها، آنچه بیش از همه در یادم خواهد ماند، آدم‌ها هستند؛ بازیکنان، اعضای کادر و پیوندهایی که ساختیم. همیشه همه‌چیز درباره شخصیت‌ها، رفاقت، عرق و اشک‌های مشترک و باور و تعهد جمعی بود. این‌ها همان چیزهایی است که بیش از همه در ذهنم خواهد ماند؛ خانواده فوتبالی‌ام.

از صمیم قلب از تمام اعضای کادر فنی که در هر قدم کنارم بودند تشکر می‌کنم؛ شما به همان اندازه در رشد و موفقیت باشگاه نقش داشتید. ممنونم که با من سر کرده‌اید! به تیم اداری باشگاه نیز قدردانی ویژه دارم؛ تلاش شما هیچ‌گاه نادیده گرفته نشد. برخی از شما همیشه فراتر از وظیفه رفتید و هرچند اسمی نمی‌برم، اما خودتان می‌دانید که هستید. متشکرم.

از صمیم قلب برای کولورادو هیل‌استورم بهترین‌ها را آرزو می‌کنم؛ امیدوارم باشگاه همچنان رشد کند و روی آنچه با هم آغاز کردیم بنا شود.

می‌خواهم نامه‌ام را با یکی از جملات محبوبم به پایان ببرم:

"گریه نکن چون تمام شد، لبخند بزن چون اتفاق افتاد."

هزار بار متشکرم.

ایمون زاید»

انتهای پیام/