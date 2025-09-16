خبرگزاری کار ایران
اسطوره دوومیدانی جهان و دارنده رکوردهای ۱۰۰ و ۲۰۰ متر در جریان حضورش در مسابقات جهانی توکیو از وضعیت فعلی ورزش دوومیدانی، نسل جدید دوندگان و همچنین زندگی شخصی‌اش پس از خداحافظی از ورزش گفت.

به گزارش ایلنا، یوسن بولت در توکیو شاهد بازگشت جامائیکا به قهرمانی دوی ۱۰۰ متر جهان از طریق هم‌وطنش «اوبلیک سویل» بود. بولت که همچنان رکورددار ۱۰۰ و ۲۰۰ متر جهان محسوب می‌شود، در گفت‌وگویی به تحلیل شرایط فعلی رشته دوومیدانی و همچنین زندگی روزمره‌اش پس از ترک پیست پرداخت.

وقتی از بولت پرسیده شد چرا نسل جدید با وجود پیشرفت کفش‌ها و تجهیزات به سرعت‌های او نزدیک نمی‌شوند، پاسخ داد: «می‌خواهید جواب واقعی را بدانید؟ ما استعداد بیشتری داشتیم. در بخش مردان این موضوع واضح است. در زنان اما شرایط فرق دارد، آن‌ها مدام سریع‌تر می‌دوند. بنابراین کاملاً مشخص است که مسئله به استعداد برمی‌گردد.»

بولت که ژست‌های پس از مسابقه‌اش به امضای شخصی او تبدیل شد، در ادامه تأکید کرد که ورزشکاران باید برای جذب تماشاگران عمومی بیشتر خودشان را نشان دهند: «همه‌چیز به شخصیت برمی‌گردد. خیلی‌ها تلاش می‌کنند بامزه باشند، اما نتیجه متفاوت می‌شود. کافی است لحظه را زندگی کنید و خوش بگذرانید. اگر زیادی تلاش کنید، همان حس منتقل نمی‌شود.»

او درباره زندگی شخصی‌اش گفت: «بچه‌ها را به مدرسه می‌برم و بعد بسته به کارهایی که دارم استراحت می‌کنم.» بولت که سال گذشته دچار پارگی تاندون آشیل شد، اعتراف کرد دیگر نمی‌دود و بیشتر در باشگاه بدنسازی تمرین می‌کند: «طرفدار باشگاه رفتن نیستم اما حالا که مدتی است نمی‌دوم، باید دوباره شروع کنم. چون وقتی از پله‌ها بالا می‌روم نفس کم می‌آورم!  فکر می‌کنم وقتی دوباره جدی تمرین کنم، مجبور باشم چند دور بدوم تا نفس‌هایم برگردد.»

