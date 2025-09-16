خبرگزاری کار ایران
جوانان فوتسال ایران به مسکو رسیدند

جوانان فوتسال ایران به مسکو رسیدند
تیم ملی فوتسال جوانان برای برگزاری دو بازی تدارکاتی به روسیه رفته است.

به گزارش ایلنا، اعضای تیم ملی فوتسال جوانان ایران که بامداد امروز (سه‌شنبه) برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با روسیه راهی این کشور شده بودند پس از رسیدن به مسکو، با یک دستگاه اتوبوس راهی شهر کورولیوف شدند که فاصله تقریبا ۳۰ کیلومتری با مرکز شهر مسکو دارد.

قرار است نخستین تمرین تیم ملی فوتسال ساعت ۱۸ در سالن فوتسال این شهر برگزار شود. طبق برنامه، دیدار نخست تیم‌های ملی روسیه و ایران فردا برگزار می‌شود.

