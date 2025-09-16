باکیچ: به این دلیل باشگاه پرسپولیس را انتخاب کردم

به گزارش ایلنا، مارکو باکیچ، هافبک مونته‌نگرویی جدید سرخپوشان در سه بازی ابتدایی فصل فیکس بود و نمایش قابل قبولی داشت. او شب گذشته در برنامه فوتبال برتر حاضر شد و گفت‌وگو کرد.

او در ابتدا گفت: عذرخواهی می‌کنم از بینندگان که توان فارسی حرف زدن ندارم. امیدوارم در آینده نزدیک اوضاع بهتر شود. از تک تک هواداران بابت حمایتی که از من کردند تشکر می‌کنم. آنها به من ثابت کردند که واقعا عضو یک باشگاه بزرگ در قاره پهناور آسیا شدم. باعث افتخارم است که الان دارم این پیراهن را برتن حمل می‌کنم. وظیفه من این است که هرروز و در هر تمرینی صد درصد توانم را بگذارم.

او در مورد جو هواداری پرسپولیس گفت: باید اعتراف کنم که با وضعیتی که اینجا مواجه شدم هر روز دارم بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرم. پرسپولیس را دیدم که در همه جای دنیا نام آور است. چیزی که اینجا دیدم غافلگیرم کرد و خوشحالم که این پیشنهاد را قبول کردم.

باکیچ در مورد قبول کردن پیشنهاد پرسپولیس گفت: یادم است که وقتی پیشنهاد پرسپولیس آمد با همسر و فرزندم خانه بودم. هروقت پیشنهادی می‌رسد من عمیق فکر می‌کنم ولی این بار اوضاع فرق داشت و یک غریزه‌ای به من می‌گفت این همان است که می‌خواستی! احساس کردم بعد از ۶ تجربه اروپایی و بین المللی باید کاری خارج از اروپا انجام دهم. عظمت باشگاه، نحوه هواداری و جاه‌طلبی آنها من را تحریک کرد که بپذیرم و بخواهم هرروز بیشتر کار کنم.

او در مورد بازی فولاد و متوقف شدن در تهران گفت: احساس می‌کنم بازی خوبی انجام دادیم و فقط لحظه نهایی برای زدن گل را کم داشتیم و اگر می‌توانستیم‌ گل را بزنیم چه بسا سرنوشت بازی به نحو دیگری پیش می‌رفت. در این مسابقه تلاش‌مان را کردیم و موقعیت‌های خوبی خلق کردیم اما نتوانستیم‌ گل برتری را بزنیم. بازی وقتی تمام شد غمگین بودیم که نتوانستیم سه امتیاز را برای شادی هواداران به دست بیاوریم ولی نحوه بازی‌مان نوید روزهای خوبی را به ما می‌دهد.

