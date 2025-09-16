خبرگزاری کار ایران
سرمربی پرتغالی بانوان هندبال ایران به تهران رسید

سرمربی پرتغالی بانوان هندبال ایران به تهران رسید
سرمربی پرتغالی تیم ملی هندبال بانوان با استقبال مسئولان فدراسیون وارد ایران شد.

به گزارش ایلنا، بامداد امروز"آنا کریستیانا سیائورا" سرمربی جدید پرتغالی تیم ملی هندبال بانوان با استقبال افسانه دهقانی نایب رییس فدراسیون، مریم رضاییان مدیر تیم های ملی هندبال بانوان و همچنین رافائل کاستیلو سرمربی تیم ملی هندبال مردان و سایر مسئولان فدراسیون وارد ایران شد. 

سومین مرحله اردوی تیم ملی هندبال بانوان از روز گذشته، 24 شهریور، به میزبانی تهران آغاز شده و "آنا کریستیانا سیائورا" در این اردو حضور می‌یابد تا با شاگردانش بیشتر آشنا شود.

آنا کریستیانا سیائورا که یکی از ستاره‌های تاریخ هندبال زنان پرتغال و برترین مربی فصل گذشته لیگ اسپانیا محسوب می‌شود از امروز تمرینات خود را با تیم ملی هندبال بانوان آغاز خواهد کرد.

تیم ملی هندبال بانوان ایران خود را برای حضور در بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی بانوان جهان که ۶ تا ۲۳ آذرماه امسال به میزبانی مشترک دو کشور آلمان و هلند برگزار می‌شود، آماده می‌کند.

 

