خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ذهنیت‌ بازیکنان ایده‌آل نبود

پیاتزا: مقابل تونس در دریافت و سرویس نسبتا بهتر شدیم

پیاتزا: مقابل تونس در دریافت و سرویس نسبتا بهتر شدیم
کد خبر : 1686842
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: مقابل تونس در سرویس و دریافت نسبتاً بهتر بودیم اما باید در دریافت، حمله و دفاع به ثبات برسیم. باید دوباره روز به روز پیشرفت کنیم.

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران امروز (سه‌شنبه 25 شهریور) در دومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان 2025 سه بر یک تونس را از پیش رو برداشت.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره مسابقه با تونس اظهار داشت: این بازی هم  دقیقاً شبیه دیدار قبلی آغاز شد، بازیکنان ایران با فشار ذهنی و استرس بالا وارد میدان شدند و این حس غالب من بود. اعتمادبه‌نفس هم بین بازیکنان و هم در زمین بازی کاملاً افت کرده بود و ذهنیت‌مان برای بازی مقابل تونس ایده‌آل نبود.

روبرتو پیاتزا تصریح کرد: تونس از همان ابتدا خوب بازی کرد و تقریباً روی همه توپ‌ها اثر گذاشت؛ طبیعی است وقتی به سطح خوبی رسیده‌اند، چنین نمایشی داشته باشند. اما تیم ایران نتوانست بهترین نسخه خود را در ست اول نشان دهد و عملاً بدترین بخش فصل‌مان را به نمایش گذاشتیم.

وی درباره ادامه ست‌های دیدار ایران و تونس، گفت: در ست دوم تغییراتی رخ داد اما کامل نبود. ست سوم را تقریباً عادی و حتی خوب شروع کردیم اما وقتی باید کار حریف را تمام می‌کردیم، با اشتباهات ساده و گاهی واقعاً ابتدایی امتیازها را واگذار کردیم و عملاً به حریف هدیه دادیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: امروز در سرویس و دریافت نسبتاً بهتر بودیم اما باید در دریافت، حمله و دفاع به ثبات برسیم. باید بتوانیم دوباره روز به روز پیشرفت کنیم. الان لازم است این مسابقه را دقیق تحلیل کنم چون بر اساس همین آنالیز برای بازی بعدی آماده می‌شویم.

پیاتزا در پایان گفت: به بازیکنان گفتم یک گام دیگر باید برداریم. ذهن‌ها باید حاضر و متمرکز باشد تا در ادامه مسیر نتیجه بگیریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی