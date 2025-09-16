پیاتزا: مقابل تونس در دریافت و سرویس نسبتا بهتر شدیم

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران امروز (سه‌شنبه 25 شهریور) در دومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان 2025 سه بر یک تونس را از پیش رو برداشت.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره مسابقه با تونس اظهار داشت: این بازی هم دقیقاً شبیه دیدار قبلی آغاز شد، بازیکنان ایران با فشار ذهنی و استرس بالا وارد میدان شدند و این حس غالب من بود. اعتمادبه‌نفس هم بین بازیکنان و هم در زمین بازی کاملاً افت کرده بود و ذهنیت‌مان برای بازی مقابل تونس ایده‌آل نبود.

روبرتو پیاتزا تصریح کرد: تونس از همان ابتدا خوب بازی کرد و تقریباً روی همه توپ‌ها اثر گذاشت؛ طبیعی است وقتی به سطح خوبی رسیده‌اند، چنین نمایشی داشته باشند. اما تیم ایران نتوانست بهترین نسخه خود را در ست اول نشان دهد و عملاً بدترین بخش فصل‌مان را به نمایش گذاشتیم.

وی درباره ادامه ست‌های دیدار ایران و تونس، گفت: در ست دوم تغییراتی رخ داد اما کامل نبود. ست سوم را تقریباً عادی و حتی خوب شروع کردیم اما وقتی باید کار حریف را تمام می‌کردیم، با اشتباهات ساده و گاهی واقعاً ابتدایی امتیازها را واگذار کردیم و عملاً به حریف هدیه دادیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: امروز در سرویس و دریافت نسبتاً بهتر بودیم اما باید در دریافت، حمله و دفاع به ثبات برسیم. باید بتوانیم دوباره روز به روز پیشرفت کنیم. الان لازم است این مسابقه را دقیق تحلیل کنم چون بر اساس همین آنالیز برای بازی بعدی آماده می‌شویم.

پیاتزا در پایان گفت: به بازیکنان گفتم یک گام دیگر باید برداریم. ذهن‌ها باید حاضر و متمرکز باشد تا در ادامه مسیر نتیجه بگیریم.

