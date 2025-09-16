خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض هواداران به پیراهن جدید: دورتموند موضوع را بررسی می‌کند

اعتراض هواداران به پیراهن جدید: دورتموند موضوع را بررسی می‌کند
کد خبر : 1686841
لینک کوتاه کپی شد.

پیراهن خاکستری و نئون بوروسیا دورتموند خشم هواداران را برانگیخته و مدیران باشگاه پس از اعتراض‌ها قول دادند نگرانی‌ها درباره سنت و هویت تیم را بررسی کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از گل، پیراهن دوم جدید  بوروسیا دورتموند برای نخستین بار در جریان پیروزی ۲ بر صفر مقابل هایدنهایم به تن بازیکنان رفت، اما به جای هیجان، موجی از اعتراض به دنبال داشت. هواداران با بنرهای بزرگ و شعارهایی همچون «ما پیراهن سیاه و زرد می‌خواهیم» نسبت به طراحی خاکستری با نوارهای نئون و لوگوی قرمز اسپانسر واکنش تندی نشان دادند.

این طرح که جایگزین رنگ‌های سنتی زرد و سیاه شده، از همان روز رونمایی در فضای مجازی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. طرفداران معتقدند پیراهن تازه به هویت و تاریخ باشگاه بی‌توجهی کرده و درخواست بازگشت به طرح کلاسیک به سرعت در  شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد.

کارستن کرامر، مدیرعامل باشگاه، مسئولیت این تصمیم را پذیرفت و گفت: «انتقادات دریافت شده و ما در حال بررسی آن هستیم. مسئولیت این موضوع با من است. طبیعی است که همیشه نتوانیم همه هواداران را در انتخاب پیراهن راضی کنیم.» سباستین کل، مدیر ورزشی باشگاه نیز با لحنی محتاطانه اظهار کرد: «هر سال نظرات متفاوتی درباره پیراهن داریم و هیچ‌وقت نمی‌توان انتظار داشت ۱۰۰ درصد تأیید شود. ما می‌دانیم کدام رنگ‌ها نماینده شهر و باشگاه ما هستند و این در اکثر طراحی‌ها لحاظ شده است. در عین حال، عده‌ای هم خواستار طرح‌های تازه و خلاقانه هستند. پیراهن جدید سه امتیاز را برای ما در هایدنهایم آورد، بنابراین موفق بوده است. باقی ماجرا بحثی است که طبیعی می‌دانیم.»

اعتراض‌ها تنها به جنبه ظاهری محدود نمی‌شود؛ برای بسیاری از هواداران، رنگ‌های سیاه و زرد نماد شهر، تاریخ و فرهنگ باشگاه هستند و فاصله گرفتن از آن به معنای بی‌توجهی به سنت قلمداد می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده تنش میان فشارهای تجاری، نیازهای اسپانسرها و فرهنگ هواداری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی