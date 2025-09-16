اعتراض هواداران به پیراهن جدید: دورتموند موضوع را بررسی میکند
پیراهن خاکستری و نئون بوروسیا دورتموند خشم هواداران را برانگیخته و مدیران باشگاه پس از اعتراضها قول دادند نگرانیها درباره سنت و هویت تیم را بررسی کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از گل، پیراهن دوم جدید بوروسیا دورتموند برای نخستین بار در جریان پیروزی ۲ بر صفر مقابل هایدنهایم به تن بازیکنان رفت، اما به جای هیجان، موجی از اعتراض به دنبال داشت. هواداران با بنرهای بزرگ و شعارهایی همچون «ما پیراهن سیاه و زرد میخواهیم» نسبت به طراحی خاکستری با نوارهای نئون و لوگوی قرمز اسپانسر واکنش تندی نشان دادند.
این طرح که جایگزین رنگهای سنتی زرد و سیاه شده، از همان روز رونمایی در فضای مجازی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. طرفداران معتقدند پیراهن تازه به هویت و تاریخ باشگاه بیتوجهی کرده و درخواست بازگشت به طرح کلاسیک به سرعت در شبکههای اجتماعی فراگیر شد.
کارستن کرامر، مدیرعامل باشگاه، مسئولیت این تصمیم را پذیرفت و گفت: «انتقادات دریافت شده و ما در حال بررسی آن هستیم. مسئولیت این موضوع با من است. طبیعی است که همیشه نتوانیم همه هواداران را در انتخاب پیراهن راضی کنیم.» سباستین کل، مدیر ورزشی باشگاه نیز با لحنی محتاطانه اظهار کرد: «هر سال نظرات متفاوتی درباره پیراهن داریم و هیچوقت نمیتوان انتظار داشت ۱۰۰ درصد تأیید شود. ما میدانیم کدام رنگها نماینده شهر و باشگاه ما هستند و این در اکثر طراحیها لحاظ شده است. در عین حال، عدهای هم خواستار طرحهای تازه و خلاقانه هستند. پیراهن جدید سه امتیاز را برای ما در هایدنهایم آورد، بنابراین موفق بوده است. باقی ماجرا بحثی است که طبیعی میدانیم.»
اعتراضها تنها به جنبه ظاهری محدود نمیشود؛ برای بسیاری از هواداران، رنگهای سیاه و زرد نماد شهر، تاریخ و فرهنگ باشگاه هستند و فاصله گرفتن از آن به معنای بیتوجهی به سنت قلمداد میشود. این موضوع نشاندهنده تنش میان فشارهای تجاری، نیازهای اسپانسرها و فرهنگ هواداری است.