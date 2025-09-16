​جدال جدید بارسلونا و فدراسیون اسپانیا بر سر لامین یامال

به گزارش ایلنا، بحران جدیدی میان باشگاه بارسلونا و فدراسیون فوتبال اسپانیا شکل گرفته است. ماجرا به لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا، برمی‌گردد که پیش از دیدار تیم ملی اسپانیا برابر ترکیه در انتخابی جام جهانی با تزریق داروی مسکن به میدان رفت، آن هم در حالی‌که از درد شدید ناحیه کمر رنج می‌برد.

بر اساس گزارش کادنا سر، یامال دچار مصدومیت خفیفی در ناحیه ساکروایلیاک شده بود و حتی به مسئولان تیم ملی گفته بود نمی‌تواند از هتل خارج شود و خواستار عدم بازی بوده است. با این حال، پزشکان تیم ملی با تزریق "ولتارن" او را آماده بازی کردند. فدراسیون اسپانیا مدعی است بازیکن مشکلی نداشت، اما این موضوع خشم بارسلونا را برانگیخته است.

بارسلونا که در پیروزی ۶-۰ برابر والنسیا از حضور یامال محروم بود، حالا باید در آستانه آغاز لیگ قهرمانان اروپا مقابل نیوکاسل نیز بدون او وارد میدان شود. هانسی فلیک، سرمربی بارسا، در نشست خبری به شدت از رفتار فدراسیون اسپانیا انتقاد کرد و گفت: «لامین یامال در شرایطی به تیم ملی رفت که درد داشت و در تمرینات هم شرکت نکرد. برای بازی کردن به او مسکن تزریق شد، در حالیکه تیم حداقل در هر مسابقه با سه گل اختلاف پیش بود. او ۷۳ و ۷۹ دقیقه بازی کرد اما میان این بازی‌ها حتی قادر به تمرین نبود. این مراقبت از بازیکن نیست و واقعاً از این بابت ناراحت هستم.»

این موضع فلیک باعث واکنش تند فدراسیون اسپانیا شد، اما دکو، مدیر ورزشی بارسلونا، نیز از سرمربی تیمش حمایت کرد: «در مورد یامال با نظر سرمربی کاملاً موافقم. ما باید ارتباط‌مان را با تیم‌های ملی بهبود بدهیم و پروتکل‌ها را اصلاح کنیم. فشار روی بازیکنان در سال‌های اخیر بیش از حد شده و بارها دیده‌ایم که بازیکنان از اردوهای ملی با مصدومیت بازمی‌گردند. یامال هم برای بارسا و هم برای اسپانیا بازیکن بسیار مهمی است و باید با دقت بیشتری از او مراقبت شود.»

یامال که در دو بازی اخیر اسپانیا با وجود شرایط جسمانی نامناسب به میدان رفته بود، روز دوشنبه هم نتوانست در تمرین بارسا حضور یابد و به همین دلیل حضور او در دیدار حساس برابر نیوکاسل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا منتفی به نظر می‌رسد.

