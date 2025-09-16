به گزارش ایلنا، نخستین دوره جام جهانی فوتسال بانوان از 30 آبان تا 16 آذرماه به میزبانی فیلیپین برگزار می شود. بعد از مراسم قرعه کشی برخی از بازیکنان و مربیان نسبت به قرعه‌کشی مطالبی را ارائه کردند که سایت فدراسیون جهانی فوتبال در گزارشی به این موضوع پرداخته است.

در این گزارش آمده است:

کاسیا ولودارچیک، بازیکن لهستان

قرعه‌کشی گروه برای ما نسبتاً مطلوب به نظر می‌رسد، اما باید به یاد داشته باشیم که این جام جهانی است - فقط قوی‌ترین تیم‌های ملی اینجا هستند و هیچ مسابقه آسانی وجود نخواهد داشت. ما در حال آماده شدن برای نبردهای شدید در زمین هستیم، جایی که هر جزئیات و هر لحظه تمرکز می‌تواند نتیجه را تعیین کند. به عنوان یک تیم، می‌خواهیم خودمان را به بهترین شکل ممکن ارائه دهیم، پیشرفت فوتسال لهستان و شخصیتی را که در هر بازی به کار می‌بریم، نشان دهیم. آرژانتین با توجه به تاریخ و کیفیتش، به عنوان مدعی اصلی صعود به میدان می‌آید، اما این فقط به ما انگیزه بیشتری می‌دهد. جاه‌طلبی ما واضح است: ما می‌خواهیم برای صعود از گروه بجنگیم و ثابت کنیم که لهستان شایسته جایگاه خود در بین بهترین‌های جهان است.

بچا نونز، بازیکن آرژانتین

اول از همه، من از دیدن نماینده کشورمان در جام جهانی بانوان بسیار خوشحالم. با وجود جانبداری، فکر می‌کنم هر تیمی با انتظارات بالایی به این جام جهانی خواهد رفت. گروه ما سخت‌ترین گروه نیست، اما می‌دانستم که بازی آسانی نخواهیم داشت. این اولین جام جهانی است و همه ما برای رسیدن به حداکثر ممکن خواهیم جنگید.

تاناتورن سانتاناپراسیت، سرمربی تایلند

هیچ مسیر آسانی وجود ندارد. ما برای این چالش هیجان‌زده‌ایم. ما اینجا هستیم تا با بهترین‌ها رقابت کنیم. بزرگترین وظیفه من اکنون این است که بازیکنانم را با ذهنیت برنده پیش ببرم. ما باید آنها را برای عبور از مرحله گروهی بدون ترس از شهرت حریفانمان آماده کنیم. می‌خواهم آنها وارد زمین شوند و بازی زیبای خود را ارائه دهند. تا لذت ببرند. این یک لحظه تاریخی برای آنها و فوتسال تایلند است. پیام من به آنها واضح است: به توانایی خود ایمان داشته باشید، از این تجربه باورنکردنی لذت ببرید و پتانسیل خود را به جهانیان نشان دهید. ما آماده خواهیم بود.

استر بروسارد، بازیکن کانادا

من از تماشای مراسم قرعه‌کشی و اینکه بالاخره ترکیب چهار گروه این جام جهانی را فهمیدم، بسیار هیجان‌زده بودم. ساعت ۵ صبح بیدار بودم تا آن را به صورت زنده تماشا کنم! این چهار گروه قطعاً بسیار جالب هستند. فکر می‌کنم گروه B که ما در آن قرعه‌کشی شدیم، غیرقابل پیش‌بینی‌ترین گروه است. این چهار تیم پتانسیل کسب دو جایگاه برتر را دارند. با این حال، من به تیممان بسیار اطمینان دارم و واقعاً معتقدم که می‌توانیم جایگاه خود را در مرحله حذفی کسب کنیم. بی‌صبرانه منتظرم که در فیلیپین باشم و مسابقات را شروع کنم!

آنا کاتارینا پریرا، بازیکن پرتغال

به نظرم قرعه مناسبی برای پرتغال بود. ما به همراه ژاپن، بخت‌های اصلی صعود از گروه هستیم، اما نباید نیوزیلند و تانزانیا را دست کم بگیریم. هدف همیشه این خواهد بود که هر سه بازی را ببریم و اول شویم.

هانا کراکمن، بازیکن نیوزیلندی

قرار گرفتن در گروه C با پرتغال، ژاپن و تانزانیا فرصتی هیجان‌انگیز برای محک زدن خودمان در برابر برخی از بهترین‌ها است، اما همچنین فرصتی برای ارائه بهترین عملکردمان و نشان دادن توانایی‌هایمان در صحنه جهانی. هر بازی چالش‌های خاص خود را خواهد داشت، اما من مشتاقانه منتظرم ببینم چه چیزی می‌توانیم به دست آوریم.

امیلی، بازیکن برزیل

دروغ نمی‌گویم وقتی قرعه‌کشی انجام شد، دلم شور می‌زد. می‌دانیم که جام جهانی بهترین تیم‌ها را گرد هم می‌آورد و بودن در میان آنها از قبل یک امتیاز است. ما به هر حریف احترام می‌گذاریم زیرا همه آنها برای رسیدن به این نقطه سخت تلاش کرده‌اند. تمرکز ما این است که با فروتنی بازی کنیم. هیچ بازی آسانی در جام جهانی وجود ندارد. ما با احترام، اما همچنین با قلبی پر از تعهد به زمین خواهیم رفت زیرا نماینده یک ملت بزرگ هستیم. زیبایی ورزش دقیقاً در همین است: کشورها، فرهنگ‌ها و سبک‌های مختلف با هم برخورد می‌کنند و همه این فرصت را دارند که عظمت خود را به نمایش بگذارند. من از این لحظه که برای همه جادویی و بی‌نظیر است، بسیار خوشحالم.

مارال ترکمن، بازیکن ایران

گروه سختی است، اما ما می‌خواهیم تمام تلاشمان را بکنیم و قدرتمان را به دنیا نشان دهیم. برزیل در حال حاضر بهترین تیم دنیاست و ما بازی بسیار سختی مقابل آنها داریم، اما خوشحالم که قرار است مقابل چنین تیم خوبی بازی کنیم.

لودویکا کوپاری، بازیکن ایتالیا

می‌دانیم که گروه آسانی نخواهد بود، اما در جام جهانی، مسیر آسانی وجود ندارد. می‌دانیم که با تیم‌های سطح بالایی روبرو هستیم، اما این فقط باعث می‌شود که ما روی کارمان متمرکزتر و دقیق‌تر شویم. من انتظار سه بازی عالی را دارم، زیرا همه ۱۱۰ درصد توان خود را خواهند گذاشت، زیرا در چنین مسابقاتی، هیچ نتیجه آسان یا پیروزی تضمین‌شده‌ای وجود ندارد.

در این رقابت‌ها، تیم‌ها در چهار گروه به شرح زیر قرار گرفتند:

گروه A: فیلیپین، لهستان، مراکش، آرژانتین

گروه B: اسپانیا، تایلند، کلمبیا، کانادا

گروه C: پرتغال، تانزانیا، ژاپن، نیوزیلند

گروه D: برزیل، ایران، ایتالیا، پاناما

