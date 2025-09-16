خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دروازه‌بان جام جهانی به اردوی تیم ملی دعوت شد

دروازه‌بان جام جهانی به اردوی تیم ملی دعوت شد
کد خبر : 1686809
لینک کوتاه کپی شد.

با تصمیم وحید شمسایی و کادر فنی تیم ملی فوتسال، سعید مومنی به اردوی تیم ملی اضافه شد.

به گزارش ایلنا، با اعلام کادر فنی تیم ملی فوتسال و پس از قطعی شدن عدم امکان حضور بهزاد رسولی در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا، سعید مومنی دروازه‌بان تیم گهرزمین سیرجان به اردوی تیم ملی دعوت شد. 

مومنی که از دروازه‌بان‌‎‌های باتجربه لیگ است، پیش‌تر در جام ملت‌های آسیا- تایلند همراه تیم ملی به قهرمانی رسیده و همچنین در جام جهانی ۲۰۲۴ ازبکستان در چند دیدار برای ایران به میدان رفته بود.

شب گذشته نیز پس از مصدومیت مسلم اولادقباد، مهدی مهدی‌خانی جایگزین او شد. در همین حال وضعیت ابوالفضل افضلی بازیکن راس تیم ملی هنوز نامشخص است و او در حال گذراندن تست‌های پزشکی قرار دارد تا تصمیم نهایی برای اعزام وی به مالزی گرفته شود.

مصدومیت رسولی و افضلی صبح امروز محرز شد و علیرغم ارسال لیست ۱۴ نفره به کمیته برگزاری مسابقات با پیگیری فدراسیون فوتبال و موافقت AFC نفر جدید به تیم اضافه شد.

تیم ملی ایران فردا برای حضور در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا راهی مالزی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی