سرخط خبرها :
مدیران خودرو
ساعت مسابقه فینال رحمان عموزاد

ساعت مسابقه فینال رحمان عموزاد
کد خبر : 1686792
رحمان عموزاد امشب در فینال کشتی آزاد قهرمانی جهان به میدان خواهد رفت.

به گزارش ایلنا،  در وزن 65 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه 13 بر صفر اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت.

وی در دور بعد با نتیجه 12 بر یک ریل وودس از آمریکا را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه 6 بر 5 سوجیت از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

وی در این مرحله با نتیجه 5 بر صفر پیمان بیابانی کشتی گیر ایرانی الاصل از کانادا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف کوتارو کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن می رود.

این دیدار حساس از ساعت 19:30 امروز به وقت تهران آغاز می‌شود.

