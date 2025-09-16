خبرگزاری کار ایران
خانزاده امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و تونس
پوریا حسین خانزاده عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران با تونس را در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان به دست آورد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران امروز (سه‌شنبه ۲۵ شهریور) در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ در مانیل به مصاف تونس رفت. تیم ملی والیبال ایران در این دیدار که حساسترین مسابقه گروه یک مسابقات بود، سه بر یک به پیروزی رسید تا به صعود امیدوار بماند.

پوریا حسین خانزاده دریافت کننده قدرتی تیم ایران با کسب ۲۱ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد. مرتضی شریفی نیز موفق به کسب ۱۸ امتیاز در این مسابقه شد. دو بازیکن تیم تونس نیز با ۱۴ پوئن بهترین بازیکنان این تیم بودند. تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۸ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۵ پوئن در حمله، ۹ امتیاز در دفاع، ۱۰ پوئن سرویس و ۲۴ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

