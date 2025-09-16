فصل جدید، فرمت جدید، رقابت قدیمی
هر آنچه باید درباره فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا بدانید
مسابقات مرحله لیگ فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ قهرمانان اروپا امشب آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، با آغاز فصل ۲۶-۲۰۲۵، لیگ قهرمانان اروپا وارد دورهای تازه شده و هفتاد و یکمین فصل این رقابتها و سیوچهارمین فصل از زمان تغییر نام آن به یوفا چمپیونز لیگ، از ۸ جولای ۲۰۲۵ آغاز شده و فینال آن روز شنبه ۳۰ می ۲۰۲۶ در بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد.
تیمهای حاضر در مرحله لیگ
۲۹ تیم بهصورت مستقیم از طریق جایگاه لیگ داخلی یا بهعنوان قهرمانان فصل قبل لیگ قهرمانان (پاریسنژرمن) و لیگ اروپا (تاتنهام) به مرحله لیگ راه یافتند. با توجه به صعود همزمان پاریسنژرمن بهعنوان قهرمان و تیم لیگ داخلی، یک جایگاه آزاد شد و براساس عملکرد کلی تیمهای اروپایی، دو سهمیه Performance Spot اضافه شد. سهمیه اضافه لیگ قهرمانان به کشورهایی تعلق گرفت که تیمهایشان فصل قبل بهترین عملکرد اروپایی را داشتند. در نهایت، هفت تیم نیز از طریق مراحل مقدماتی به این مرحله رسیدند.
تیمهای مرحله لیگ به تفکیک کشورها:
انگلیس: لیورپول، آرسنال، منچسترسیتی، چلسی، تاتنهام، نیوکسل
اسپانیا: بارسلونا، رئال مادرید، اتلتیکو مادرید، اتلتیک بیلبائو، ویارئال
ایتالیا: ناپولی، اینتر، آتالانتا، یوونتوس
آلمان: بایرن مونیخ، بایرلورکوزن، فرانکفورت، دورتموند
فرانسه: پاریسنژرمن، مارسی، موناکو
هلند: پیاسوی، آژاکس
پرتغال: بنفیکا*، اسپورتینگ
بلژیک: کلوب بروژ*، یونیون سن ژیلوا
ترکیه: گالاتاسرای
جمهوری چک: اسلاویا پراگ
یونان: المپیاکوس
دانمارک: کپنهاگ*
نروژ: بودو/گلیمت*
قبرس: پافوس*
قزاقستان: غیرت آلماتی*
جمهوری آذربایجان: قرهباغ*
(*) تیمهایی که از طریق پلیآف صعود کردهاند.
تیمهای روسیه کماکان به دلیل تعلیق در رقابتهای یوفا غایب هستند.
تاریخ بازیهای مرحله لیگ
هفته اول: ۱۶ تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵
هفته دوم: ۳۰ سپتامبر تا ۱ اکتبر
هفته سوم: ۲۱/۲۲ اکتبر
هفته چهارم: ۴/۵ نوامبر
هفته پنجم: ۲۵/۲۶ نوامبر
هفته ششم: ۹/۱۰ دسامبر
هفته هفتم: ۲۰/۲۱ ژانویه ۲۰۲۶
هفته هشتم: ۲۸ ژانویه
تاریخ مراحل حذفی
پلیآف مرحله حذفی: ۱۷/۱۸ و ۲۴/۲۵ فوریه ۲۰۲۶
یکهشتم نهایی: ۱۰/۱۱ و ۱۷/۱۸ مارس
یکچهارم نهایی: ۷/۸ و ۱۴/۱۵ آوریل
نیمهنهایی: ۲۸/۲۹ آوریل و ۵/۶ می
فینال: ۳۰ می ۲۰۲۶
محل برگزاری فینال
استادیوم پوشکاش آرنا در شهر بوداپست مجارستان میزبان فینال لیگ قهرمانان خواهد بود. این ورزشگاه در سال ۲۰۲۳ فینال لیگ اروپا را میزبانی کرده بود، اما این نخستین بار است که دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا در مجارستان برگزار میشود.
جوایز قهرمان فصل
تیم قهرمان جامی به ارتفاع ۷۳.۵ سانتیمتر و وزن ۷.۵ کیلوگرم دریافت میکند. همچنین، مستقیماً به مرحله لیگ فصل بعد لیگ قهرمانان (۲۷-۲۰۲۶) صعود خواهد کرد، حتی اگر از طریق لیگ داخلی سهمیه نگرفته باشد. قهرمان این فصل همچنین در سوپرجام اروپا ۲۰۲۶ با قهرمان لیگ اروپا روبهرو میشود.
مسیر صعود از مراحل مقدماتی
۷ تیم از طریق چهار مرحله مقدماتی به جدول اصلی راه یافتند. رقابتها به صورت رفتوبرگشت برگزار شد و براساس ضریب عملکرد لیگهای ملی، تیمها در مراحل مختلف وارد رقابت شدند.
دور اول مقدماتی: ۸/۹ و ۱۵/۱۶ جولای ۲۰۲۵
دور دوم مقدماتی: ۲۲/۲۳ و ۲۹/۳۰ جولای
دور سوم مقدماتی: ۵/۶ و ۱۲ آگوست
پلیآف نهایی: ۱۹/۲۰ و ۲۶/۲۷ آگوست