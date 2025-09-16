شاگردان پیاتزا به صعود امیدوار ماندند
پیروزی تیم ملی والیبال ایران در سرنوشت سازترین مسابقه گروه
تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در قهرمانی مردان جهان که سرنوشت سازترین مسابقه گروه یک بود، موفق به شکست تونس شد تا شاگردان روبرتو پیاتزا به صعود امیدوار بمانند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۹ صبح امروز (سهشنبه ۲۵ شهریور) در دومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف تونس رفت. شاگردان روبرتو پیاتزا در این دیدار که در سالن آسیا آرنا شهر مانیل برگزار شد، سه بر یک تونس را از پیش رو برداشتند تا نخستین برد خود را در مانیل جشن بگیرند.
رقابت دو تیم ایران و تونس در ست نخست از ابتدا بسیار نزدیک پیش رفت و ملیپوشان والیبال کشورمان تلاش زیادی برای برتری در میدان داشتند اما به دلیل استرس و حساسیت مسابقه موفق نشدند و ۲۵ بر ۲۳ مغلوب تونس نماینده آفریقا در مسابقات قهرمانی جهان شدند. ملیپوشان کشورمان در این ست با اقتدار و نتیجه ۲۵ بر 16 حریف خود را شکست دادند تا علاوه به نمایش والیبال واقعی ایران، در نهایت سه بر یک فاتح این میدان حساس و مهم باشند.
تیم ملی والیبال ایران این دیدار را با ترکیب عرشیا بهنژاد، مرتضی شریفی، یوسف کاظمی، علی حاجیپور، پوریا حسین خانزاده، محمد ولیزاده و آرمان صالحی شروع کرد. امیرحسین اسفندیار، علی حقپرست، علی رمضانی و سید عیسی ناصری دیگر بازیکنان ایران در مسابقه با تونس بودند که با نظر سرمربی تیم ملی به میدان رفتند.