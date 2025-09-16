شکایت تراکتور علیه استقلال رد شد

به گزارش ایلنا، استقلال تهران در هفته نخست لیگ برتر موفق شد شروعی درخشان داشته باشد. شاگردان ریکاردو ساپینتو در تبریز و در ورزشگاه سردار قاسم سلیمانی به مصاف تراکتور رفتند و در یک دیدار دشوار با تک‌گل محمدحسین اسلامی توانستند میزبان را شکست دهند. این نتیجه یک برد ارزشمند برای آبی‌پوشان پایتخت محسوب می‌شد، چرا که پیروزی برابر یکی از مدعیان لیگ در همان هفته اول، می‌تواند نشانه‌ای امیدوارکننده از روند موفقیت‌آمیز استقلال در فصل جدید باشد.

اما بلافاصله پس از پایان این دیدار، باشگاه تراکتور نسبت به حضور ابراهیم دیدیه اندونگ، بازیکن گابنی استقلال، اعتراض کرد. مسئولان تراکتور مدعی بودند که قرارداد این بازیکن به صورت غیرقانونی ثبت شده و الزامات ابلاغی فدراسیون فوتبال در تنظیم آن رعایت نشده است. به همین دلیل شکایتی رسمی علیه استقلال تنظیم کردند و خواستار تغییر نتیجه مسابقه شدند.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بررسی مستندات و مدارک طرفین در نهایت رأی خود را صادر کرد. در بخشی از حکم آمده است که بر اساس استعلام از سازمان لیگ و تمدید قرارداد رسمی میان استقلال و بازیکن مذکور برای فصل جاری، همچنین صدور مجوز بازی برای اندونگ، تخلفی از سوی باشگاه استقلال محرز نشد. به همین دلیل، اتهام استفاده از بازیکن غیرمجاز رد و حکم برائت استقلال صادر گردید.

در حکم صادره آمده است:

در خصوص شکایت باشگاه تراکتور تبریز علیه باشگاه استقلال تهران مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام آقای ابراهیم دیدر اندونگ در مسابقه دوتیم در تاریخ ۱۴۰۴٫۵٫۲۸ از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور با این ادعا که قرارداد بازیکن مذکور به صورت غیر قانونی ثبت و الزامات ابلاغی فدراسیون فوتبال در تنظیم قرارداد ایشان رعایت نکردیده است با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به پاسخ استعلام بعمل آمده از سازمان لیگ فوتبال به شماره ۱۴۰۴۲۰۵۶۱۶ مورخ ۱۴۰۴٫۶٫۲۳ و تمدید قرارداد باشگاه با بازیکن برای فصل ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ مطابق با ماده ۳ قرارداد منعقده برای فصل ۱۴۰۴ ۱۴۰۳ و صدور مجوز بازی در راستای این تمدید دفاعیات موجه باشگاه استقلال و سایر قراین و امارات موجود در پرونده تخلف موضوع ماده ۶۱ مقررات انضباطی احراز نگردید در نتیجه مستند به ماده ۹۵ مقررات موصوف حکم بر برائت صادر میگردد. رای صادره ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی نزد کمیته استیناف است.

انتهای پیام/