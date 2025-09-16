کاروان استقلال به امارات رسید

خبرگزاری کار ایران
کاروان استقلال برای دیدار برابر الوصل عازم امارات شد و وارد خاک دبی شد.

به گزارش ایلنا، اعضای تیم فوتبال استقلال تا دقایقی دیگر با پروازی اختصاصی جزیره کیش را به مقصد دوبی ترک  کرد. استقلالی‌ها پس از چند روز تمرین در کیش، حالا آماده‌اند تا برای نخستین دیدار خود در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا مقابل الوصل امارات، اردوی نهایی خود را در دوبی برپا کنند. 

آبی‌پوشان پس از شکست تلخ برابر استقلال خوزستان در لیگ برتر، مستقیماً از اهواز راهی کیش شدند و چند جلسه تمرینی پرفشار را در این جزیره پشت سر گذاشتند. تمرین با توپ‌های جدید لیگ قهرمانان آسیا و آماده‌سازی ذهنی بازیکنان بخشی از برنامه‌های ساپینتو در این اردو بود. حالا استقلال با شرایطی متفاوت و با انگیزه جبران، راهی امارات  شد تا در ورزشگاه زعبیل مقابل الوصل صف‌آرایی کند.

طبق برنامه، نشست خبری ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال امشب در دوبی برگزار می‌شود و آبی‌پوشان نیز آخرین جلسه تمرینی خود را در ورزشگاه زعبیل پشت سر خواهند گذاشت. استقلالی‌ها امیدوارند با تمرکز بالا و حمایت هواداران حاضر در امارات، شروعی خوب در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشند و نخستین گام را با نتیجه‌ای مثبت بردارند.

