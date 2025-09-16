خبرگزاری کار ایران
افزایش تعداد مصدومان تیم ملی فوتسال در آستانه اعزام به جام ملت‌ها

پیش از آغاز اردوی تیم ملی فوتسال مصدومیت دو بازیکن ملی‌پوش دیگر قطعی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در حالیکه شب گذشته و در خلال دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فوتسال مسلم اولاقباد بهترین بازیکن آسیا ۲۰۲۲ مصدوم و از لیست نهایی اعزامی به مالزی خط خورد، مصدومیت دو بازیکن دیگر دعوت شده به تیم ملی نیز صبح امروز محرز شد.

احسان محمدی مدیر رسانه تیم ملی فوتسال با اعلام این خبر گفت: در حالیکه طبق برنامه ۱۴ بازیکن معرفی شده به AFC برای حضور در مسابقات مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا- مالزی پس از برگزاری مسابقات هفته نهم که دیشب به پایان رسید از شهرهای مختلف خود را به مرکز ملی فوتسال رساندند، متأسفانه صبح امروز مصدومیت بهزاد رسولی از ناحیه دست و ابوالفضل افضلی از ناحیه زانو نیز به صورت قطعی مشخص شد.

مدیر رسانه تیم ملی با اشاره به مصدومیت بازیکنانی چون سالار آقاپور، مسلم اولادقباد، امیرحسین داودی، سجاد بابایی و … که در اردوهای قبلی از بازیکنان مورد تایید شمسایی بودند گفت: متاسفانه سریال بدشانسی‌ها ادامه دارد و علیرغم اینکه تا هفته پیش کادر فنی لیست ۲۵ نفره خود را برای چنین شرایطی چیده بود، طبق مقررات ناگزیر بودیم که لیست ۱۴ نفره را به AFC اعلام کنیم و حالا مصدومیت سه بازیکن در ۲۴ ساعت مانده به اعزام، تیم را در شرایط دشواری قرار داده است.

وی افزود: طبق برنامه اعلامی از سوی کادر فنی، امروز صبح برای ریکاوری بازیکنان که دیشب همه آنها مسابقات حساسی را در لیگ برگزار کرده بودند هماهنگ شده بود که متاسفانه با معاینه اولیه پزشکی مصدومیت این دو بازیکن قطعی شد. از دقایقی پیش آقای کریمیان مدیر تیم ملی، کمیته فوتسال و بخش بین‌الملل فدراسیون فوتبال در تلاش هستند تا بتوانند بازیکنان دیگری را جایگزین کنند که البته باید این موافقت و تاییدیه از سوی AFC اعلام شود.

محمدی گفت: از آنجاییکه بهزاد رسولی و مهدی رستمی‌ها دو دروازه‌بان ایران در لیست هستند در صورت عدم امکان جایگزین، تیم ملی ناچار است تنها با یک دروازه‌بان و عملاً دو بازیکن کمتر پای به رقابت‌ها بگذارد.

انتهای پیام/
