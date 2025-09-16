بیانی: دستیاران قلعه نویی تجربه کافی ندارند!

شاهرخ بیانی، پیشکسوت باشگاه استقلال، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره شرایط تیم استقلال و تیم ملی صحبت کرد. او در ابتدا درباره شرایط استقلال گفت:«اکنون که مدیریت تمامی امکانات را برای سرمربی فراهم کرده، دیگر بهانه‌ای برای ضعف در عملکرد باقی نمانده است. انتخاب بازیکنان هنوز کامل و هماهنگ نبوده است. به طور مثال، استقلال سه بازیکن چپ پا و دو دفاع راست تیم ملی دارد، اما نیاز بود بازیکنانی که بتوانند پست‌های ۶ و ۸ را پر کنند، انتخاب شوند؛ چراکه سال‌ها در این پست‌ها بازیکن مناسب نداشتیم.»

او درباره نقاط ضعف تیم گفت:«هنوز خط دفاع و خط حمله تیم ما مشکل دارد. با وجود جذب بازیکنان جدید، تیم هنوز به راحتی گل نمی‌زند. امیدوارم ساپینتو بتواند تیم را جمع و هماهنگ کند. مربی خوب کسی است که بتواند از بازیکنانش حداکثر بهره را ببرد.»

بیانی درباره بازیکنان جدید تیم افزود:«این بازیکنان حرفه‌ای هستند و نمی‌توان آن‌ها را تازه‌وارد دانست. بازیکن حرفه‌ای می‌تواند امروز بیاید و فردا بازی کند. مشکل اصلی این است که ساپینتو دیر آن‌ها را وارد ترکیب کرد، مخصوصاً وقتی تیم یک هیچ عقب بود. بازیکنانی مثل منیر الحدادی باید فیکس بازی می‌کردند، اما وقتی دیر وارد زمین می‌شوند، نتیجه دلخواه حاصل نمی‌شود.»

او ادامه داد:«تمام تیم‌ها، از جمله تراکتور، پرسپولیس و فولاد، تیم‌های کامل و آماده می‌آیند، استقلال هم باید همین کار را کند، تنها استثنا بازیکنانی هستند که اخیراً در بازی ملی حضور داشتند، مانند چشمی و رامین که ۱۳۰ دقیقه بازی کرده بودند و می‌توان گفت خسته بودند. اما سایر بازیکنان خارجی به سرعت ریکاوری می‌شوند و حرفه‌ای هستند.»

بیانی درباره تیم ملی گفت:«سرمربی تیم ملی وقتی می‌گوید بدون برنامه و تمرین اشتباه کرده، ما نمی‌توانیم زیاد واکنش نشان دهیم. نکته مثبت، حضور جوانانی بود که به تیم اضافه شدند و محک خوبی خوردند. با این حال، ساختار دفاعی تیم ملی هنوز نیازمند اصلاح و تقویت است. امیدوارم در این بازه زمانی تا جام جهانی، با استفاده از مربی خارجی یا دستیاران باتجربه داخلی، این بخش بهبود یابد.»

او در پایان بیان کرد:«در تمام دنیا، مربیان دستیار به سرمربی کمک می‌کنند؛ یکی در خط دفاعی و دیگری در هافبک. در کنار امیر قلعه نویی دستیاران باتجربه وجود ندارد. باتمام احترامی که به آقایان رضایی و تیموریان قائل هستم ولی متأسفانه تجربه کافی ندارند. امیدوارم در ادامه راه از مربیان خارجی یا از مربیان خوب لیگ داخلی که مورد تأیید سرمربی هستند کمک بگیرند تا تیم ملی بتواند به آمادگی کامل برسد و با تمرین، ساختار دفاعی خود را اصلاح کند.»

