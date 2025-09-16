خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پی اعلام برنامه زمانبندی جام جهانی فوتسال بانوان؛

ملی‌پوشان ایران در نخستین گام به مصاف برزیل می روند

ملی‌پوشان ایران در نخستین گام به مصاف برزیل می روند
کد خبر : 1686665
لینک کوتاه کپی شد.

برنامه زمانبندی کامل رقابت‌های جام جهانی فوتسال بانوان 2025 – فیلیپین از سوی فدراسیون جهانی فوتبال اعلام شد و ملی‌پوشان کشورمان در نخستین گام به مصاف برزیل می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، جام جهانی فوتسال بانوان 2025 – فیلیپین از 21 نوامبر تا 7 دسامبر (30 آبان تا 16 آذر) در قالب 4 گروه 4 تیمی به میزبانی فیلیپین در شهر مانیل برگزار می‌شود و ملی‌پوشان کشورمان در نخستین گام در تاریخ دوم آذرماه به مصاف برزیل می‌روند.

گروه بندی مسابقات به شرح زیر است:

گروهA : فیلیپین-لهستان-مراکش-آژانتین

گروه B: اسپانیا-کلمبیا-تایلند-کانادا

گروهC :پرتغال-تانزانیا- ژاپن-نیوزیلند

گروه D:برزیل-ایران-ایتالیا-پاناما

به همین منظور برنامه زمانبندی کامل این رقابتها از سوی فدراسیون جهانی فوتبال به شرح زیر اعلام شد:

*جمعه 30 آبان

مراکش – آرژانتین / ساعت 18

فیلیپین – لهستان / ساعت 20

*شنبه اول آذر

کلمبیا – کانادا / ساعت 17

اسپانیا – تایلند / ساعت 19:30

*یکشنبه دوم آذر

ژاپن – نیوزیلند / ساعت 12

پرتغال – تانزانیا / ساعت 14:30

ایتالیا – پاناما / ساعت 17

برزیل – ایران / ساعت 19:30

*دوشنبه 3 آذر

آرژانتین – لهستان / ساعت 18

فیلیپین – مراکش / ساعت 20:30

*سه شنبه 4 آذر

کانادا – تایلند / ساعت 18

اسپانیا – کلمبیا / ساعت 20:30

*چهارشنبه 5 آذر

نیوزیلند – تانزانیا / ساعت 13

پرتغال – ژاپن / ساعت 15:30

پاناما – ایران / ساعت 18

برزیل – ایتالیا / ساعت 20:30

*پنجشنبه 6 آذر

لهستان – مراکش / ساعت 18

آرژانتین – فیلیپین / ساعت 20:30

*جمعه 7 آذر

تایلند – کلمبیا / ساعت 18

کانادا – اسپانیا / ساعت 20:30

*شنبه 8 آذر

تانزانیا – ژاپن / ساعت 12

نیوزیلند – پرتغال / ساعت 14:30

ایران – ایتالیا / ساعت 17

پاناما – برزیل / ساعت 19:30

دو تیم برتر از هر گروه راهی مرحله یک‌چهارم نهایی می‌شوند.

لازم به توضیح است، مرحله یک چهارم نهایی از 10 تا 11 آذر، نیمه نهایی 14 آذر برگزار می شود. همچنین دیدارهای رده بندی و فینال این رقابت‌ها روز یکشنبه 16 آذر برگزار می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی