جدال فولاد زرند و مس سونگون در همان دقایق ابتدایی با صحنه‌ای عجیب مسیر متفاوتی پیدا کرد.

به گزارش ایلنا،  جدال حساس فولاد زرند ایرانیان و مس سونگون ورزقان خیلی زود تحت تأثیر اتفاقی عجیب قرار گرفت. تنها ۴۵ ثانیه از بازی گذشته بود که مهدی رستمی‌ها، دروازه‌بان ملی‌پوش مس، به دلیل خروج اشتباه از دروازه و برخورد شدید با بازیکن حریف با کارت قرمز مستقیم داور مواجه شد و زمین را ترک کرد.

اخراج سریع رستمی‌ها که یکی از موفق‌ترین دروازه‌بان‌های فصل و رکورددار کمترین گل خورده است، هم جریان بازی مقابل فولاد را به سود زرندی‌ها تغییر داد و هم مسی‌ها را برای دیدار سرنوشت‌ساز هفته آینده برابر گیتی‌پسند با چالش بزرگی مواجه کرد. عملکرد نه‌چندان مطمئن محمدیان، جانشین او، نیز نگرانی هواداران صدرنشین لیگ برتر را دوچندان کرده است.

 

