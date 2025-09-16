به گزارش ایلنا، جدال حساس فولاد زرند ایرانیان و مس سونگون ورزقان خیلی زود تحت تأثیر اتفاقی عجیب قرار گرفت. تنها ۴۵ ثانیه از بازی گذشته بود که مهدی رستمی‌ها، دروازه‌بان ملی‌پوش مس، به دلیل خروج اشتباه از دروازه و برخورد شدید با بازیکن حریف با کارت قرمز مستقیم داور مواجه شد و زمین را ترک کرد.

اخراج سریع رستمی‌ها که یکی از موفق‌ترین دروازه‌بان‌های فصل و رکورددار کمترین گل خورده است، هم جریان بازی مقابل فولاد را به سود زرندی‌ها تغییر داد و هم مسی‌ها را برای دیدار سرنوشت‌ساز هفته آینده برابر گیتی‌پسند با چالش بزرگی مواجه کرد. عملکرد نه‌چندان مطمئن محمدیان، جانشین او، نیز نگرانی هواداران صدرنشین لیگ برتر را دوچندان کرده است.

