دی‌زربی پیش از نبرد با رئال: مارسی برای خوش‌گذرانی به برنابئو نمی‌آید
سرمربی المپیک مارسی در آستانه دیدار حساس لیگ قهرمانان برابر رئال مادرید تأکید کرد تیمش در سانتیاگو برنابئو به دنبال جنگیدن و گرفتن نتیجه است، نه تماشاگری.

به گزارش ایلنا،   در آستانه جدال بزرگ مقابل رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو، روبرتو دی‌زربی، سرمربی المپیک مارسی، با لحنی جاه‌طلبانه در نشست خبری حاضر شد و اعلام کرد شاگردانش برای رقابت آمده‌اند نه خوش‌گذرانی.

او گفت ترجیح می‌داد این بازی در ولودروم برگزار شود، اما حضور در مادرید را افتخاری بزرگ دانست: فصل گذشته در اروپا نبودیم و اکنون حضور در لیگ قهرمانان مایه افتخار است. این یک بازی عادی نیست؛ مسئولیت بزرگی داریم و باید نتیجه بگیریم، هرچند برای رئال و برنابئو احترام زیادی قائلیم.

دی‌زربی درباره تاکتیک تیمش افزود: باید در دفاع نهایت تمرکز را داشته باشیم چون خطر گل خوردن از رئال در این ورزشگاه همیشه بالاست. اما در حمله باید جاه‌طلب باشیم. نمی‌ترسیم؛ تیم کیفیت بالایی دارد و دوباره در لیگ قهرمانان بودن برای ما غرورآفرین است. فردا مهمانی نیست، آغاز راهی دشوار است.

این سرمربی ایتالیایی که سال 2021 با شاختار دونتسک تجربه بازی در برنابئو را داشته، در پایان گفت: خوشحالم دوباره اینجا هستم. برنابئو خاطرات خاصی دارد اما مارسی هم تاریخ خودش را دارد. ما برای چنین بازی‌هایی تلاش کرده‌ایم و حالا باید بهترین نمایش را ارائه دهیم. رئال همیشه در بالاترین سطح اروپا حضور داشته، اما ما هم تمام توانمان را برای پیروزی می‌گذاریم.

