خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از کابوس ۲-۰ تا جشن ۴-۲؛

بازگشت رویایی الاهلی در لیگ قهرمانان آسیا

بازگشت رویایی الاهلی در لیگ قهرمانان آسیا
کد خبر : 1686596
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا در شبی پر از اشتباهات دفاعی، با درخشش انزو میلو و ضربه تماشایی ریاض محرز، شکست ۲-۰ برابر نسف قارشی را به پیروزی ۴-۲ تبدیل کرد.

به گزارش ایلنا، الاهلی عربستان شروعی پرهیجان در مسیر دفاع از قهرمانی آسیایی خود داشت. سبزپوشان در حالی‌که در نیمه نخست برابر نسف قارشی ازبکستان با دو گل عقب افتاده بودند، در نیم ساعت پایانی نمایشی طوفانی ارائه دادند و با چهار گل متوالی کامبکی تماشایی رقم زدند.

شاگردان ماتیاس یایسله که پس از تساوی ناامیدکننده مقابل الاتفاق تحت فشار هواداران قرار داشتند، در نیمه اول باز هم ضعف‌های دفاعی خود را آشکار کردند. زوج دمیرال و ایبانز در خط دفاع دوبار غافلگیر شدند و بی‌دقتی در پوشش عمق، الاهلی را در آستانه بحرانی زودهنگام قرار داد.

با این حال، نیمه دوم ورق برگشت. خرید جدید فرانسوی، انزو میلو، با تحرک هوشمندانه و دقت بالا دوبار دروازه حریف را گشود و تیمش را به بازی برگرداند. پس از آن، ریاض محرز با ضربه‌ای دیدنی گل سوم را زد و محمد سلیمان نیز تیر خلاص را به نسف وارد کرد تا بازگشت تاریخی الاهلی کامل شود.

این برد پرهیجان اگرچه یادآور بازگشت الاهلی در سوپرکاپ برابر النصر بود، اما ضعف‌های دفاعی و کمبود ایده‌های تاکتیکی در حمله همچنان زنگ خطری جدی برای یایسله به شمار می‌آید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی