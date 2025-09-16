بازگشت رویایی الاهلی در لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش ایلنا، الاهلی عربستان شروعی پرهیجان در مسیر دفاع از قهرمانی آسیایی خود داشت. سبزپوشان در حالی‌که در نیمه نخست برابر نسف قارشی ازبکستان با دو گل عقب افتاده بودند، در نیم ساعت پایانی نمایشی طوفانی ارائه دادند و با چهار گل متوالی کامبکی تماشایی رقم زدند.

شاگردان ماتیاس یایسله که پس از تساوی ناامیدکننده مقابل الاتفاق تحت فشار هواداران قرار داشتند، در نیمه اول باز هم ضعف‌های دفاعی خود را آشکار کردند. زوج دمیرال و ایبانز در خط دفاع دوبار غافلگیر شدند و بی‌دقتی در پوشش عمق، الاهلی را در آستانه بحرانی زودهنگام قرار داد.

با این حال، نیمه دوم ورق برگشت. خرید جدید فرانسوی، انزو میلو، با تحرک هوشمندانه و دقت بالا دوبار دروازه حریف را گشود و تیمش را به بازی برگرداند. پس از آن، ریاض محرز با ضربه‌ای دیدنی گل سوم را زد و محمد سلیمان نیز تیر خلاص را به نسف وارد کرد تا بازگشت تاریخی الاهلی کامل شود.

این برد پرهیجان اگرچه یادآور بازگشت الاهلی در سوپرکاپ برابر النصر بود، اما ضعف‌های دفاعی و کمبود ایده‌های تاکتیکی در حمله همچنان زنگ خطری جدی برای یایسله به شمار می‌آید.

