به گزارش ایلنا، خاویر تباس، رئیس لالیگا، در گفتگو با رسانه‌ها درباره چند پرونده مهم فوتبال اسپانیا سخن گفت.

او درباره وضعیت میزبانی بارسلونا اعلام کرد که لالیگا وارد جدل بازسازی ورزشگاه‌ها نمی‌شود و تنها می‌تواند تأکید کند که بارسا در شرایط خوبی قرار دارد. در حال حاضر، این تیم هنوز نمی‌تواند در نوکمپ بازی کند و دیدار اخیر مقابل والنسیا در ورزشگاه یوهان کرویف برگزار شد که با نتیجه ۶-۰ به سود بارسلونا به پایان رسید.

تباس درباره گزارش ادعایی رئال مادرید درباره داوری که قرار است به فیفا ارسال شود، گفت که داده‌های شبکه آمار اوپتا از سال ۲۰۰۵ موجود است و گزارشی درباره کارت‌های قرمز و پنالتی‌ها آماده شده، اما هیچ مدرکی ندیده است که ادعای رئال درباره مشکلات عجیب و غریب داوری را تأیید کند.

وی در خصوص احتمال تغییر قوانین VAR اعلام کرد که طرفدار این ایده است که سرمربیان بتوانند درخواست بازبینی صحنه‌ها بدهند و بررسی شود که این مدل بتواند بهینه باشد.

در مورد کارت قرمز دین هویسن، مدافع جوان رئال مادرید، تباس با احتیاط اظهار داشت که این تصمیم داور بوده و نظر شخصی خود را به عنوان هوادار حفظ می‌کند.

همچنین درباره بازدید کمیته ضد دوپینگ از تمرین رئال پیش از دیدار با مارسی در لیگ قهرمانان، تباس تأکید کرد که این اطلاعات توسط خود باشگاه منتشر شده و لالیگا صلاحیت اظهار نظر رسمی ندارد و از خبرنگاران خواست صحت اخبار را قبل از انتشار بررسی کنند.

