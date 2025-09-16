به گزارش ایلنا، پائولو سوزا، سرمربی پرتغالی شباب‌‌الاهلی، در نشست خبری پیش از دیدار با تراکتور، اهمیت ویژه این مسابقه در آغاز لیگ قهرمانان آسیا را مورد تأکید قرار داد.

او گفت که تیمش وارد رقابتی فراتر از معمول شده و برای حضور در این رقابت در فصل گذشته تلاش زیادی صورت گرفته است. سوزا افزود که تراکتور تیمی پرافتخار در فوتبال ایران است و با سرعت و انسجام بالا شناخته می‌شود. برای مقابله با چنین حریفی، تیمش باید با شجاعت و اشتیاق سبک بازی خود را اجرا کند و چه با توپ و چه بدون توپ با قدرت و کارایی لازم در زمین حاضر شود.

سرمربی شباب‌‌الاهلی درباره فلسفه کاری تیم گفت که هدف او پیشرفت در یکی از معتبرترین تورنمنت‌های قاره‌ای است. تمرکز روی ایجاد ترکیب مناسب فردی و تیمی، تثبیت هویت بازی، حفظ مالکیت توپ و خلق موقعیت برای گلزنی از اولویت‌های تیم است.

سوزا همچنین پیش‌بینی کرد که بازی فردا میان دو تیم بزرگ، سرشار از احساسات خواهد بود و هر دو تیم برای کسب سه امتیاز تلاش خواهند کرد.

در مورد غیبت سردار آزمون، مهاجم ایرانی شباب‌‌الاهلی، سرمربی تیم توضیح داد که روی آماده‌سازی جانشینان او کار می‌کنند تا بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند و در عین حال بخش هجومی تیم تقویت شود.

انتهای پیام/