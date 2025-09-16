نیکو کواچ: یوونتوس تیمی با پتانسیل عظیم است، اما دورتموند آماده نبرد

به گزارش ایلنا، نیکو کواچ، سرمربی بروسیا دورتموند، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل یوونتوس در لیگ قهرمانان اروپا حاضر شد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

کواچ درباره یوونتوس گفت که این تیم یکی از قدرت‌های تاریخی اروپا است و با هدایت ایگور تودور، پتانسیل عظیمی دارد، اما تیم او نیز آماده نبرد خواهد بود.

او درباره تحلیل بازی‌های یووه توضیح داد که بررسی ویدیوها بخش مهمی از کار است و تیمش بازی‌های اخیر بیانکونری را به دقت بررسی کرده است.

کواچ در مورد شرایط دورتموند گفت که تیم با بهبود مصدومان هفته گذشته، اکنون آماده است و با وینگرهای سریع و انعطاف‌پذیری بالا، برنامه‌های تاکتیکی مشخصی برای فردا دارد. آرون آنسلمینو به دلیل مشکل دوباره از سفر به تورین کنار گذاشته شد.

سرمربی دورتموند درباره ترکیب تیم افزود که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، اما اسکواد متنوعی دارند و پنج بازیکن می‌توانند در پست‌های مختلف بازی کنند.

کواچ درباره کلید مهار یوونتوس گفت که باید مقابل فشار ۴۰ هزار هوادار این تیم مقاومت کنند و نشان دهند که می‌توانند خود را به هر حریفی تحمیل کنند.

وی در مورد ایگور تودور و خط حمله یووه نیز بیان کرد که از پیشرفت او در مربیگری شگفت‌زده نشده و فردا دیدار مقابل یووه، فرصتی برای سنجش تیم در برابر بازیکنان قدرتمند این باشگاه خواهد بود.

