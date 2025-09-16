به گزارش ایلنا، داوید رایا، دروازه‌بان آرسنال، در نشست خبری پیش از دیدار فردا شب مقابل اتلتیک بیلبائو در لیگ قهرمانان اروپا به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.

او درباره رقابت با اونای سیمون گفت که در پیش‌فصل مقابل هم بازی کرده‌اند و همه می‌دانند او دروازه‌بان فوق‌العاده‌ای است، چه در باشگاه و چه در تیم ملی اسپانیا.

رایا درباره جو ورزشگاه سن‌مامس افزود که همیشه از بازی در این ورزشگاه لذت برده و هواداران بیلبائو از همان لحظه گرم کردن فشار وارد می‌کنند. او منتظر یک جو شگفت‌انگیز در بازی فردا است.

وی درباره فشارها و انتظارات از یک دروازه‌بان آرسنال توضیح داد که چند بازی خوب نبوده اما یاد گرفته روی چیزهایی تمرکز کند که تحت کنترل او هستند و به خود ایمان داشته باشد.

رایا اهداف تیم را اینگونه بیان کرد که آرسنال همیشه برای برد بازی می‌کند، چه در لیگ برتر و چه در لیگ قهرمانان. شکست در نیمه‌نهایی فصل گذشته تیم را پخته‌تر کرده و حالا برگشتن به لیگ قهرمانان فوق‌العاده است.

او درباره عمق ترکیب و کیفیت نیمکت گفت که داشتن بازیکنان باکیفیت روی نیمکت مهم است و بازیکنانی که از نیمکت وارد زمین می‌شوند می‌توانند تأثیرگذار باشند، اما انتخاب‌ها بر عهده مربی است.

رایا در پایان درباره رکورد کلین‌شیت خود اشاره کرد که رسیدن به ۴۲ کلین‌شیت افتخار بزرگی است اما نتیجه تلاش کل تیم و کادر فنی است.

