آرتتا: رویای قهرمانی در چمپیونزلیگ داریم، اما مسیر سخت است

به گزارش ایلنا، میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، در نشست خبری پیش از دیدار فردا شب مقابل اتلتیک بیلبائو، درباره وضعیت تیم، خاطرات فصل گذشته و جاه‌طلبی‌های آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا گفت:

او درباره شرایط تیمش گفت: بازیکنان هر روز با تمام وجود برای بهتر شدن به تمرین می‌آیند و انرژی تیم بالاست.» آرتتا درباره نیمه‌نهایی فصل گذشته افزود: «خیلی بدشانس بودیم که نتوانستیم به فینال برسیم، اما از آن تجربه درس‌های زیادی گرفتیم و تیم در مسیر بهتر شدن قرار دارد.

در پاسخ به این سؤال که آیا آرسنال رویای قهرمانی دارد، آرتتا گفت: می‌دانیم مسیر طولانی است و برای موفقیت باید در تک‌تک بازی‌ها آماده باشیم و از فرصت‌ها استفاده کنیم. اگر تمام بازیکنان در دسترس باشند و توپ‌ها را به تور برسانیم، شانس خوبی خواهیم داشت.

آرتتا درباره وضعیت بازیکنان مصدوم و ترکیب تیم گفت: گابریل، هاورتس، بن و مارتین غایب هستند و هنوز مشخص نیست ساکا چه زمانی آماده می‌شود. ترکیب نهایی به شرایط بازیکنان بستگی دارد.

او در پایان از هیجان خود برای شروع فصل جدید گفت: خیلی هیجان‌زده‌ام که دوباره لیگ قهرمانان را از صفر آغاز می‌کنیم، آن هم در ورزشگاهی زیبا مثل بیلبائو.

