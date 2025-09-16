خبرگزاری کار ایران
آرتتا: رویای قهرمانی در چمپیونزلیگ داریم، اما مسیر سخت است
کد خبر : 1686573
سرمربی آرسنال پیش از دیدار مقابل اتلتیک بیلبائو از هیجان شروع فصل جدید لیگ قهرمانان و اهداف بلندمدت تیمش صحبت کرد.

به گزارش ایلنا،  میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، در نشست خبری پیش از دیدار فردا شب مقابل اتلتیک بیلبائو، درباره وضعیت تیم، خاطرات فصل گذشته و جاه‌طلبی‌های آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا گفت:

او درباره شرایط تیمش گفت: بازیکنان هر روز با تمام وجود برای بهتر شدن به تمرین می‌آیند و انرژی تیم بالاست.» آرتتا درباره نیمه‌نهایی فصل گذشته افزود: «خیلی بدشانس بودیم که نتوانستیم به فینال برسیم، اما از آن تجربه درس‌های زیادی گرفتیم و تیم در مسیر بهتر شدن قرار دارد.

در پاسخ به این سؤال که آیا آرسنال رویای قهرمانی دارد، آرتتا گفت: می‌دانیم مسیر طولانی است و برای موفقیت باید در تک‌تک بازی‌ها آماده باشیم و از فرصت‌ها استفاده کنیم. اگر تمام بازیکنان در دسترس باشند و توپ‌ها را به تور برسانیم، شانس خوبی خواهیم داشت.

آرتتا درباره وضعیت بازیکنان مصدوم و ترکیب تیم گفت: گابریل، هاورتس، بن و مارتین غایب هستند و هنوز مشخص نیست ساکا چه زمانی آماده می‌شود. ترکیب نهایی به شرایط بازیکنان بستگی دارد.

او در پایان از هیجان خود برای شروع فصل جدید گفت: خیلی هیجان‌زده‌ام که دوباره لیگ قهرمانان را از صفر آغاز می‌کنیم، آن هم در ورزشگاهی زیبا مثل بیلبائو.

 

