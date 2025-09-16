خبرگزاری کار ایران
استقلال و تیک اولین درآمد ۱۰ میلیارد تومانی از آسیا

دیدار استقلال مقابل الوصل امارات نه تنها از جنبه رقابتی، بلکه از نظر مالی نیز برای باشگاه اهمیت بالایی دارد و می‌تواند درآمد قابل توجهی نصیب آبی‌ها کند.

به گزارش ایلنا،  طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، هر پیروزی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان، ۱۰ هزار دلار پاداش برای تیم برنده به همراه دارد.

بنابراین اگر استقلال بتواند در نخستین دیدار آسیایی خود پیروز شود، با توجه به نرخ فعلی دلار، حدود ۱۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. با این حال، به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها، این مبلغ فعلاً در حساب باشگاه در مالزی ذخیره می‌شود و به صورت مستقیم در اختیار استقلال قرار نمی‌گیرد.

استقلال چهارشنبه شب در دبی به مصاف الوصل امارات خواهد رفت و نهم مهر نیز در تهران از المحرق بحرین پذیرایی می‌کند.

 

