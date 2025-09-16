لیست تیم ملی فوتسال تغییر کرد
تیم ملی فوتسال ایران با تغییر کوچکی در ترکیب بازیکنانش، آماده حضور در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا شد.
به گزارش ایلنا، به دنبال مصدومیت مسلم اولادقباد، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، مهدی مهدیخانی، بازیکن تیم مس سونگون ورزقان، را به اردو فراخواند. این بازیکن که در فصل جاری نمایش درخشانی داشته، پیشتر در لیست ۲۵ نفره معرفی شده به کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز حضور داشت و حالا به عنوان آخرین نفر به کاروان تیم ملی اضافه شد.
ملیپوشان ایران از امشب به اردو اضافه شدهاند و صبح فردا با یک جلسه ریکاوری و تمرین سبک با وزنه، خود را برای تمرین عصر آماده خواهند کرد. تیم ملی فوتسال روز چهارشنبه تهران را به مقصد مالزی ترک خواهد کرد تا در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا مقابل تیمهای بنگلادش، امارات و مالزی به میدان برود