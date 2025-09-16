خبرگزاری کار ایران
سرمربی سابق سپاهان و محمد قربانی: اولین شگفتی‌ِ لیگ نخبگان علیه بنزما
کد خبر : 1686555
الوحده امارات با درخشش شاگردان ژوزه مورایس و حضور محمد قربانی در خط میانی، الاتحاد عربستان را در هفته اول لیگ نخبگان آسیا ۲-۱ شکست داد و شروعی رویایی داشت.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال الوحده امارات با حضور محمد قربانی در خط میانی، امشب از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه آل‌نهیان ابوظبی مقابل الاتحاد عربستان قرار گرفت تا یکی از بازی‌های هفته نخست فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ نخبگان آسیا را برگزار کند.

ژوزه مورایس، سرمربی که دو سال پیش در دوران هدایت سپاهان همگروه الاتحاد بود و یک بازی به دلیل مسائل سیاسی لغو شد و دیدار برگشت با برتری سعودی‌ها همراه بود، امشب با کمک ملی‌پوش ایرانی‌اش موفق شد شگفتی بسازد و از قهرمان فصل گذشته عربستان انتقام سختی بگیرد.

الاتحاد که پس از قهرمانی در لیگ عربستان و با حضور هفت ستاره خارجی و دو بازیکن تعویضی، قصد داشت شروع قدرتمندی در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا داشته باشد، نتوانست شاگردان مورایس را شکست دهد و با وجود برتری در یک نیمه، بدون امتیاز زمین را ترک کرد.

استیون برخواین، ستاره هلندی سابق تاتنهام و آژاکس، در دقیقه ۲۱ با شوت استثنایی از فاصله ۲۵ متری دروازه الوحده را باز کرد و سعودی‌ها را پیش انداخت، اما اخراج مهند الشنقیطی در دقیقه ۳۷ به دلیل خطای خشن روی پای بازیکن الوحده، باعث شد شاگردان مورایس برای جبران امیدوار شوند.

الوحده با حملات مداوم در دقیقه ۶۲ روی پاس در عمق دیدنی عمر خربین و ضربه زمینی و دقیق کایو کاندو دروازه الاتحاد را باز کرد و نتیجه را به تساوی کشاند.

محمد قربانی که پیش از گل تساوی کارت زرد دریافت کرده بود، در دقیقه ۷۷ جای خود را به براهیما دیارا داد و بازی همچنان یک بر یک دنبال شد، اما شاگردان مورایس در آخرین لحظات موفق به ثبت گل برتری شدند.

در دقیقه ۸+۹۰، روی ارسال دوشان تادیچ از جناح راست و ضربه سر علاءالدین زهیر که توسط گلر الاتحاد دفع شد، لوکاس پیمنتا در ریباند توپ را به گل دوم تبدیل کرد و الوحده با برتری ۲-۱، آغاز رویایی در فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ نخبگان آسیا را تجربه کرد.

