پژمان درستکار: این قهرمانی نتیجه تلاش همه تیم بود
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از قهرمانی زودهنگام جهان در ۲۰۲۵، تأکید کرد که این موفقیت حاصل کار تیمی و شادیبخش دل مردم ایران است.
به گزارش ایلنا، پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، پس از قهرمانی زودهنگام در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، از شادی مردم ایران گفت و تأکید کرد این موفقیت نتیجه تلاش جمعی همه اعضای تیم است. ایران با کسب ۷ مدال و پشت سر گذاشتن آمریکا، بار دیگر پرچم خود را بر بلندای جهان به اهتزاز درآورد.
درستکار در ادامه اظهار داشت: «این قهرمانی نه تنها متعلق به من یا کشتیگیران روی تشک است، بلکه محصول همکاری و حمایت تمام عوامل تیم بود.»
وی افزود: «با کسب ۷ مدال، برای سومین بار پیاپی به این موفقیت در تاریخ مسابقات جهانی رسیدیم و برای نخستین بار قهرمانی زودهنگام جهان را تجربه کردیم. خوشحالم که توانستیم دل مردم ایران را شاد کنیم و امیدوارم پرچم کشورمان همیشه سربلند باشد.»
در خصوص پیروزی امیرعلی آذرپیرا مقابل احمد الدینوف، درستکار گفت: «الدینوف از سال ۲۰۲۳ تاکنون شکست ناپذیر بود، اما آذرپیرا با تاکتیک دقیق توانست این رکورد را بشکند. این موفقیت را به مردم ایران تقدیم میکنیم.»