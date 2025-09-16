بحران یونایتد ادامه دارد؛
شورش بازیکنان قرمزپوش علیه آقای سرمربی در رختکن
منچستریونایتد پس از شکستهای پیاپی در لیگ و جام اتحادیه، با نارضایتی و سردرگمی بازیکنانش مواجه شده و کنترل آموریم بر رختکن به شدت تضعیف شده است.
به گزارش ایلنا، منچستریونایتد پس از فصل گذشته فاجعهبار که به رتبه پانزدهم لیگ برتر و شکست در فینال لیگ اروپا مقابل تاتنهام منجر شد، تابستانی پرهزینه را برای بازسازی ترکیب به ویژه خط حمله پشت سر گذاشت. با این حال، سرمایهگذاریهای سنگین هنوز نتایج ملموسی نداشته است. شیاطین سرخ در چهار هفته نخست لیگ تنها یک پیروزی به دست آورده و در جام اتحادیه نیز با شکست مقابل گریمزبی از دسته چهارم فوتبال انگلیس، در دور دوم حذف شدند.
روی کین، کاپیتان اسبق یونایتد و کارشناس اسکای اسپورت، پس از شکست در دربی هشدار داد: نگرانی من این است که شاید بازیکنان دیگر به سیستم او اعتماد نداشته باشند. وقتی نتایج دائما بد است، تغییرات زیاد ایجاد میشود و تیم مرتب از تیمهای بزرگتر شکست میخورد، به نظر میرسد در چرخهای بیپایان گرفتار شدهایم. آموریم تازه آمده و روی تصمیمش پافشاری میکند؛ عقبنشینی ندارد. آمار گلها و امتیازات امیدوارکننده نیست و این بسیار نگرانکننده است.
با وجود انتقادهای گسترده نسبت به سیستم ۳-۴-۳ ناکام، آموریم پس از دربی اعلام کرد: قبل از اینکه تاکتیک و سیستمم را تغییر دهم، باید من را اخراج کنند.
روزنامه دیلیمیل نیز گزارش داده که آموریم در حال از دست دادن کنترل روی بازیکنان است. برخی ستارههای یونایتد از ناکامیهای مداوم خسته و سردرگم شدهاند و خواهان ادامه حضور او روی نیمکت نیستند؛ شرایطی که پیش از جدال حساس مقابل چلسی، کابوسی واقعی برای شیاطین سرخ به حساب میآید.