هفته نهم لیگ برتر فوتسال؛

توقف مس سونگون در زرند/ گیتی پسند در یک قدمی صدر

هفته نهم لیگ برتر فوتسال کشور برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نهمین هفته لیگ برتر فوتسال ایران با نتایجی پرهیجان و سرنوشت‌ساز به پایان رسید؛ هفته‌ای که هم قهرمان صدرنشین را متوقف کرد و هم کورس قهرمانی را داغ‌تر از همیشه نگه داشت.

در مهم‌ترین بازی، مس سونگون صدرنشین در زرند مقابل فولاد زرند ایرانیان به تساوی ۲–۲ رضایت داد. گل‌های فولاد را فرهاد توکلی و پژمان بهادیوند به ثمر رساندند و برای مسی‌ها نیز مهدی جاوید و کارلوس سانز گلزنی کردند.

در دربی اصفهان، گیتی‌پسند با تک گل مهدی کریمی از سد پالایش نفت گذشت و حالا تنها با یک امتیاز اختلاف پشت سر مس سونگون ایستاده است؛ اتفاقی که جدال هفته آینده این دو مدعی را به یکی از حساس‌ترین بازی‌های فصل تبدیل می‌کند.

تیم سن‌ایچ ساوه نیز در ادامه نتایج پرفراز و نشیب خود، مقابل پالایش نفت شازند به تساوی ۳–۳ رسید. برای شازند شهاب طالبی، احسان سهیلی‌مقدم و سهیل جامدی گل زدند و در مقابل، احمد اسماعیل‌پور با دبل و علی مروتی برای ساوجی‌ها گلزنی کردند.

اما پرگل‌ترین دیدار هفته در قزوین رقم خورد؛ جایی که پردیس قزوین با درخشش خط حمله‌اش ۵–۲ از سد بهشتی‌سازه گرگان گذشت. برای پردیس، ابوالفضل درویشوند (۲ گل)، روح‌الله ایثاری (۲ گل) و علی‌اصغر حسن‌زاده گلزنی کردند و دو گل بهشتی‌سازه را محمدحسین فرمانی و کامبیز گمرکی به ثمر رساندند.

نتایچ هفته نهم به شرح زیر است.

عرشیا شهرقدس صفر - پالایش نفت بندرعباس یک

پردیس قزوین ۵ - بهشتی سازه گرگان ۲

فولاد زرند ۲ - مس سونگون ۲

گیتی پسند یک - پالایش نفت اصفهان صفر

پالایش نفت شازند ۳ - سن ایچ ساوه ۳

شهرداری ساوه صفر - جوادالائمه شهرکرد یک

فولاد هرمزگان یک - گهر زمین سیرجان یک

 

