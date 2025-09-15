گزارش تمرین یک ساعته پرسپولیس

به گزارش ایلنا، اعضای تیم پرسپولیس که خود را برای دیدار مقابل چادرملو اردکان در هفته چهارم لیگ برتر آماده می‌کنند، امروز (دوشنبه) از ساعت ۱۶:۴۵ در مجموعه ورزشی آزادی تمرین ۶۰ دقیقه‌ای برگزار کردند.

در این جلسه، بازیکنان به دو گروه تقسیم شدند و به‌صورت جداگانه در سالن بدنسازی و زمین چمن تمرین کردند. تمرین شامل پاسکاری سریع و ترکیبی، انتقال بازی و فوتبال در زمین کوچک بود تا تیم برای دیدار پیش رو آماده شود.

