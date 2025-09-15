برنز مقتدرانه محمد نخودی برای ایران

به گزارش ایلنا، محمد نخودی در دیدار رده‌بندی وزن ۷۹ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ مقابل گاجیف از آذربایجان قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید تا به مدال برنز دست پیدا کند.

نخودی که در نیمه نهایی با بدشانسی مواجه شد و دستش از فینال و تصاحب طلا کوتاه مانده بود، توانست نمایشی برتر مقابل کشتی‌گیر آذربایحانی به جا گذاشته و در شرایطی که با سوت داور با نتیجه 3-2 به برتری دست یافته بود، با درخواست بازبینی حریف و رد اعتراض آنها، یک امتیاز دیگر نیز از آن خود کرده و با پیروزی قاطع کار را به پایان رساند تا روی سکو حاضر شده و مدال برنز خود را دز مسابقات جهانی 2025 دریافت کند.

