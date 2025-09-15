خبرگزاری کار ایران
برنز مقتدرانه محمد نخودی برای ایران
محمد نخودی نماینده وزن ۷۹ کیلوگرم ایران با پیروزی در دیدار رده‌بندی، اولین مدال کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ را برای کشورمان به دست آورد.

به گزارش ایلنا، محمد نخودی در دیدار رده‌بندی وزن ۷۹ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ مقابل گاجیف از آذربایجان قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید تا به مدال برنز دست پیدا کند.

 

نخودی که در نیمه نهایی   با بدشانسی مواجه شد و دستش از فینال و تصاحب طلا کوتاه مانده بود، توانست نمایشی برتر مقابل کشتی‌گیر آذربایحانی به جا گذاشته و در شرایطی که با سوت داور با نتیجه 3-2 به برتری دست یافته بود، با درخواست بازبینی حریف و رد اعتراض آنها، یک امتیاز دیگر نیز از آن خود کرده و با پیروزی قاطع کار را به پایان رساند تا روی سکو حاضر شده و مدال برنز خود را دز مسابقات جهانی 2025 دریافت کند. 

