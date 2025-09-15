خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیگ نخبگان آسیا

پیروزی شارجه امارات مقابل الغرافه با کامبک

پیروزی شارجه امارات مقابل الغرافه با کامبک
کد خبر : 1686522
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال شارجه امارات در اولین دیدار فصل جدید لیگ نخبگان آسیا برابر الغرافه قطر در حالی که ۲ بار عقب افتاد، به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، فصل جدید لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب آسیا با برگزاری دیدار شارجه امارات و الغرافه قطر آغاز شد.

در دیدار افتتاحیه لیگ نخبگان در منطقه غرب، شارجه امارات با نتیجه ۴ بر ۳ الغرافه به پیروزی رسید. اولین دیدار لیگ نخبگان، جذاب دنبال شد و در این دیدار ابتدا الغرافه ۲ بر صفر از شارجه پیش افتاد و در ادامه شارجه، بازی را به تساوی کشاند.

در ادامه بار دیگر الغرافه با زدن گل سوم، ۳ بر ۲ دوباره از حریف پیشی گرفت. با این حال شارجه که در خانه بازی می‌کرد، دوباره کامبک زد و توانست در وقت‌های تلف شده نیمه دوم، ۲ بار دروازه الغرافه را باز کند و در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ برنده این بازی پرگل باشد.

گفتنی است، تراکتور تنها نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا، فرداشب و از ساعت ۱۹:۳۰ در امارات به مصاف شباب الاهلی می‌رود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی