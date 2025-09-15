فندایک راز مکالمه با ایساک پس از فینال جام اتحادیه را فاش نکرد
کاپیتان لیورپول پس از فینال جام اتحادیه با مهاجم سوئدی تیمش در ومبلی گفتوگویی داشت، اما از افشای جزئیات آن خودداری کرد.
به گزارش ایلنا، ویرژیل فندایک، کاپیتان لیورپول، حاضر نشد جزئیات مکالمه کوتاهش با الکساندر ایساک در پایان فینال جام اتحادیه مقابل نیوکسل را فاش کند.
در نشست خبری پیش از شروع لیگ قهرمانان، فندایک درباره خرید تابستانی بزرگ تیم صحبت کرد اما ترجیح داد درباره آن گفتوگوی خصوصی در ومبلی پس از سوت پایان بازی سکوت کند. در آن دیدار، ایساک تکگل نیوکسل را به ثمر رساند و تیمش قهرمان شد؛ تصویری که دوربینها از گرم گرفتن فندایک و ایساک ثبت کردند، سوژه گمانهزنیهای زیادی شد.
پس از آن، شایعه شد که فندایک در همان لحظه پیشنهاد حضور ایساک در آنفیلد را داده است؛ شایعهای که با انتقال جنجالی مهاجم سوئدی به لیورپول و شکست رکورد نقلوانتقالات بریتانیا، رنگ واقعیت گرفت.
فندایک در نشست خبری خود با استقبال از ایساک گفت: او حالا بخشی از خانواده ماست و وقت آن رسیده خیلی زود کیفیتش را نشان بدهد. با این حال، راز آن گفتوگوی ومبلی همچنان محرمانه باقی ماند و کاپیتان لیورپول ترجیح داد آن لحظه خصوصی بماند.