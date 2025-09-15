بازگشت تماشایی شارجه مقابل الغرافه در افتتاحیه لیگ نخبگان آسیا
شارجه در دیداری پرهیجان و پرگل، با بازگشتی دراماتیک موفق شد الغرافه را ۴–۳ شکست دهد تا لیگ نخبگان با یکی از مهیجترین بازیهای ممکن آغاز شود.
فصل جدید لیگ نخبگان با دیداری پرهیجان بین شارجه امارات و الغرافه قطر آغاز شد.
مسابقهای که همهچیز در آن دیده شد: گلهای فراوان، پنالتیهای متعدد، اخراج جنجالی و در نهایت یک بازگشت تماشایی. شاگردان تیم اماراتی در حالی که چند بار تا آستانه شکست پیش رفتند، سرانجام با نتیجه ۴–۳ پیروز شدند تا استارت لیگ با یک بازی دراماتیک زده شود.
الغرافه نیمه اول را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۳۳ با پنالتی یاسین براهیمی به گل رسید. این تیم پیش از پایان نیمه نیز روی پاس همان براهیمی و ضربه دقیق خوسلو، ستاره اسپانیایی خود، به گل دوم دست یافت تا با برتری دو بر صفر به رختکن برود.
اما نیمه دوم ورق برگشت. ابتدا ریمانای با شوتی محکم اختلاف را کم کرد و تنها یک دقیقه بعد اوسمان کامارا پنالتی گرفت. هرچند ضربه مانای توسط دروازهبان دفع شد، اما کامارا در برگشت گل مساوی را به ثمر رساند. با این دو گل سریع، شارجه دوباره به بازی برگشت.
در ادامه، یک پنالتی دیگر به سود الغرافه اعلام شد و خوسلو بار دیگر گلزنی کرد تا نتیجه ۳–۲ شود. با این حال، اخراج جنجالی دروازهبان الغرافه پس از خطا بیرون از محوطه همهچیز را تغییر داد. روی همان ضربه آزاد، مانای موفق شد گل سوم شارجه را ثبت کند.
بازی پرالتهاب در لحظات پایانی ادامه یافت و پس از آنکه گل سوم مانای توسط کمکداور مردود اعلام شد، این بار ایگور کرونادو در ثانیههای آخر با حرکتی تماشایی گل چهارم را زد تا شارجه با پیروزی دراماتیک ۴–۳ جشن بگیرد.
این دیدار پرهیجان یک نکته مهم برای تراکتور هم داشت، چراکه هر دو تیم در فاز هجومی زهردار نشان دادند، اما ضعفهای دفاعی مشهودی داشتند. شاگردان اسکوچیچ در دیدارهای سوم و هشتم مرحله گروهی باید برابر این دو تیم قرار بگیرند و میتوانند روی این نقاط ضعف حساب باز کنند.