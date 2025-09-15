خبرگزاری کار ایران
خلیل‌زاده: ما با غیرت ایرانی بازی خواهیم کرد/ هدف اول تراکتور صعود به مرحله بعدی است
کاپیتان تراکتور از آمادگی تیم برای شروعی قدرتمند سخن گفت و بر اهمیت نمایش غیرت ایرانی در رقابت‌های لیگ نخبگان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، شجاع خلیل‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار با شباب الاهلی امارات، اظهار داشت: فردا بازی سختی پیش‌رو داریم. احترام زیادی برای شباب الاهلی قائل هستیم، اما ما نیز آماده هستیم. به‌عنوان قهرمان ایران امیدواریم یک بازی خوب و تماشاگرپسند ارائه دهیم، نتیجه مطلوب کسب کنیم و دل مردم ایران را شاد نماییم.

وی درباره شرایط تیم و بازیکنان جدید اضافه کرد: تیم ما در وضعیت خوبی قرار دارد و بازیکنان تازه‌وارد کیفیت بالایی دارند و به تیم کمک خواهند کرد. در بازی برابر آلومینیوم عملکرد خوبی داشتیم و با نتیجه‌ای مناسب و انگیزه بالا به مسیرمان ادامه می‌دهیم. امیدوارم بازیکنان جدید نیز بتوانند به ما کمک کنند تا با یک نتیجه خوب به ایران بازگردیم.

مدافع تراکتور در ادامه با اشاره به تجربه بالای خود در رقابت‌های آسیایی، گفت: مدت زیادی است که تیم‌های ایرانی در آسیا قهرمان نشده‌اند. هدف نخست ما صعود از مرحله گروهی است و سپس گام‌به‌گام پیش خواهیم رفت. با توجه به هزینه‌های هنگفت تیم‌های عربستانی، کار سختی در پیش داریم، اما با غیرت ایرانی تلاش می‌کنیم شروع قدرتمندی داشته باشیم و آماده مراحل بالاتر شویم.

